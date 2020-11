© Copyright : DR

Kiosque360. L’hôpital de Tétouan connaît une grave pénurie de médicaments anti-Covid et un déficit abyssal en équipes médicales. La situation est si critique que des acteurs associatifs et des bienfaiteurs se sont mobilisés pour approvisionner en médicaments ce centre hospitalier. Jusqu’à quand?

Des bienfaiteurs sont venus à la rescousse de l’hôpital de Tétouan pour mettre à la disposition des malades des médicaments anti-Covid. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 19 novembre, que ces médicaments sont destinés aux malades gravement atteints qui nécessitent un long et très coûteux traitement. La pharmacie de ce centre hospitalier connaît une pénurie d’antibiotiques forts et d’anticoagulants, très chers et administrés deux fois par jour aux patients Covid-19. Une carence qui aggrave l’état de santé des dizaines de malades qui sont déjà dans un état critique, d’autant que la quasi majorité d’entre eux n’ont pas les moyens financiers de se procurer ces médicaments dans les pharmacies privées.

C’est cette situation dramatique qui a poussé plusieurs bienfaiteurs à se mobiliser, chacun selon ses moyens, pour approvisionner le pavillon Covid-19 en médicaments. Un approvisionnement qui ne peut cependant aucunement suffire pour faire face à la recrudescence de la pandémie et à l’afflux continu de personnes atteintes par le coronavirus. D’autant que cet hôpital connaît, en plus, un déficit abyssal en ressources humaines et compte, dans une large mesure, sur l’apport des volontaires qui travaillent, jour et nuit, dans des conditions difficiles.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que, face à l’ampleur de la deuxième vague, beaucoup d’observateurs craignent que la situation ne devienne incontrôlable. En tout cas, les soignants et les aide-soignants sont déjà au bout du rouleau face à tous les malades hospitalisés. Les équipes médicales, affirment les mêmes sources, sont au bout de leurs capacités physiques et ne peuvent plus soigner correctement tous les patients atteints de Covid-19, notamment ceux qui sont en réanimation.

Autant dire, ajoutent-elles, qu’il faut trouver des solutions alternatives dans les meilleurs délais pour éviter une catastrophe. En attendant, tous les espoirs sont fondés sur les initiatives de certains acteurs associatifs et bienfaiteurs pour fournir les médicaments aux malades. Encore faut-il que ces derniers aient la chance de trouver un lit et de l'oxygène, pour un espoir de survie.