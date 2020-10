© Copyright : DR

Les autorités provinciales de Kénitra ont annoncé l'adoption d’une nouvelle batterie de mesures qui entreront en vigueur à compter de demain, mercredi 28 octobre, afin de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus.

Le gouverneur de la province de Kénitra a émis une décision portant sur la fixation des horaires de fermeture des commerces et des espaces publics.

En vertu de cette décision, l’horaire de fermeture des espaces de commerce de proximité est fixé à 17h00, en plus de l'interdiction de la diffusion des rencontres sportives dans les cafés, les restaurants et les espaces publics.

De même, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, et les salles de sport, de jeu et les terrains de proximité seront fermés.

Les nouvelles mesures portent également sur l’interdiction de toute forme de déplacement nocturne entre 22h00 et 6h00, à l’exception des déplacements pour des raisons de santé et professionnelles.

Ces nouvelles mesures préventives anti-Covid-19 devront être observées à compter de demain, mercredi 28 octobre.