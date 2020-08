© Copyright : DR

De nouvelles mesures restrictives vont être imposées à plusieurs villes du Maroc à partir du vendredi 21 août. Ces nouvelles mesures s’imposent, au vu de l’inquiétante évolution de la situation épidémique. Explications.

Selon un communiqué du gouvernement, ces nouvelles mesures vont être appliquées suite à l’apparition de plusieurs foyers de contamination dans des quartiers de Casablanca, Marrakech et Béni-Mellal.

Ainsi, à Casablanca, toutes les plages seront fermées à partir de demain, vendredi 21 août, à minuit. Cette décision concerne aussi les plages de Dar Bouazza, Paloma et Ain Harrouda. Demain, également, à la même heure, tous les hammams et salons de beauté seront eux aussi fermés dans l'ensemble de la préfecture de Casablanca.

Les autres mesures décidées auparavant seront maintenues. Il s’agit de la fermeture des accès de deux quartiers de la préfecture d’arrondissements de Sidi Bernoussi, d'un quartier et d'un douar à Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, de deux rues à El Fida-Mers Sultan, de sept quartiers, rues et avenues à Casa-Anfa, et de trois rues à Ben M’Sick.

A Casablanca également, commerces, cafés, restaurants et grandes surfaces devront fermer à 20 heures. Les marchés de proximité seront fermés à 16 heures, et il sera interdit aux cafés de diffuser des matchs de football sur écrans.

A Marrakech, les accès menant de (et vers) 12 quartiers seront fermés, et le contrôle des déplacements de (et vers) la ville sera renforcé.

Les cafés et les restaurants, ainsi que les commerces, devront baisser leur rideau à 22 heures au plus tard, et leurs capacités ne devront pas excéder 50%, de même que les différents moyens de transports en commun.

Pour Béni-Mellal, il sera question de fermer, dès 12 heures, demain vendredi, les hammams, les salons de coiffure et les salles de sport.

Les grandes surfaces doivent baisser le rideau à 20 heures et les marchés de proximité devront le faire à 14 heures. Les commerces, les cafés ainsi que les espaces publics (parcs, jardins, etc.) seront clos à 18 heures.

Par ailleurs, l’accès à certains quartiers et les déplacements de (et vers) la ville seront strictement contrôlés. Les regroupements de plusieurs personnes (mariages, réunions, funérailles, etc.) restent bannis.