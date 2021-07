© Copyright : Fadel Senna, AFP

Kiosque360. La région Casablanca-Settat vient en tête des statistiques de contamination au virus Sars-Cov-2, plus particulièrement la capitale économique où les chiffres dépassent de loin les autres villes. Les prochains jours seront difficiles.

Les contaminations explosent, notamment à Casablanca qui concentre une part importante des nouveaux cas en comparaison avec les autres villes. Aussi, Al Ahdath Al Maghribia , dans son édition du 9 jiullet, n'hésite pas à titrer: "Casablanca: bienvenu Corona".

Tous les indicateurs vont dans le sens d'une détérioration de la situation épidémiologique dans la capitale économique. Sur 1279 nouveaux cas téstés posirifs, le mercredi7 juillet, 553 ont été enregistrés dans la région Casa-Settat. Quelques 433 cas positifs ont été enregistré dans la seule ville de Casablanca. La métropole concentre aussi une bonne part des cas critiques et sévères et des décès, explique le journal.

Ce qui complique davantage la situation, c'est l'apparition des variants notamment le variant indien dit "Delta" qui contamine de plus en plus de personnes. "Le contexte épidémiologique à Casablanca est très inquiétant, mais reste sous contrôle à ce jour. En tant que responsables et spécialistes nous jugeons la situation épidémique par le nombre de cas critiques et sévères", explique une source de la région à Al Ahdath Al Maghribia.

Elle ajoute que le plus inquiétant est que 50% des nouveaux cas arrivent à l'hôpital tard, quand l'état de santé évolue négativement. C'est cela qui inquiète le plus les responsables qui cherchent à ralentir la propagation du virus dans la ville, notamment avec l'existence de cas de contamination avec le variant Delta, réputé plus transmissible que ses prédécesseurs.

Pour le journal, le fait que Casablanca soit en tête des chiffres officiels relatifs à la Covid-19 n'est pas nouveau. C'est aussi le cas, quand les chiffres étaient bas. Ce qui change, par contre, c'est la forte mobilité des citoyens et le non-respect des mesures barrières, ce qui a permis au virus de circuler plus fortement.

D'après Al Ahdath Al Maghribia qui cite le Pr Moulay Mustapha Ennaji, directeur du laboratoire de virologie de l'université Hassan II de Casablanca, un autre phénomène explique la hausse des cas. C'est la hausse du nombre de laboratoires réalisant les tests. La ville dispose de 13 laboratoires privés en plus des laboratoires publics. Ainsi, le nombre de tests quotidiens réalisés à Casablanca dépasse les 7000 dont 30% sont positifs.