© Copyright : Ministères de la Santé / Intérieur

Les autorités ont décidé de revenir aux contrôles stricts de la validité des pass vaccinaux dans l’administration, tant parmi les fonctionnaires que les usagers, ainsi que dans les entreprises. Des commissions spéciales sont chargées de veiller au respect de la présentation de ce document, depuis le 6 décembre 2021.

Lundi 6 décembre dernier, des agents de la Gendarmerie royale de Aïn Atiq ont commencé à faire le tour de plusieurs unités de textile. S’adressant directement à leur gérant, ils ont demandé des listes, dans les meilleurs délais, des détails de la vaccination contre le Covid-19 des salariés. Avec cette promesse: revenir plus tard pour procéder à des vérifications.

Selon nos sources, cette démarche à Aïn Atiq n’est pas, et ne sera pas, un cas isolé. En effet, les termes d'une circulaire émanant des walis des 12 régions du Royaume, adressée à plusieurs agents d'autorités de premier rang, des pachas, mais aussi des chefs de cercles et des chefs de districts, appellent à l'instauration de commissions composées d'agents d’autorités et des services de sécurité pour procéder, depuis le lundi 6 décembre 2021, au contrôle de la validité des pass vaccinaux de la population au Maroc.

Ces contrôles seront menés dans les administrations publiques auprès de leurs fonctionnaires et des usagers de ces services administratifs. Ils concernent aussi les entreprises privées, mais en sont exclus les établissements scolaires et de formation. En cas de découverte de pass vaccinaux non valides, la circulaire stipule qu’il faut commencer par une mise en demeure des concernés.

«Le cas échéant, les responsables, à défaut d’une mise en oeuvre rigoureuse de cette mesure décidée par les autorités publiques, s’exposent à des sanctions pénales et administratives», indique cette même circulaire émise par les walis.

Pour être plus précis, ces contrôles ne concernent pas que la disponibilité du pass vaccinal, mais sa validité.

Chasse aux récalcitrants à une troisième dose

En plus de cette nouvelle mesure, les personnes qui ont reçu leur deuxième dose du vaccin et qui traînent des pieds pour la troisième (six mois après la deuxième injection) sont quotidiennement bombardés par des SMS de rappel émanant du 1717, leur rappelant que leur pass a été désactivé, et qu’il leur faut, dans les meilleurs délais, s’adresser au centre de vaccination le plus proche.

Selon des statistiques officielles, arrêtées à hier, 7 décembre 2021, plus de 4 millions de pass vaccinaux ont été désactivés. Les autorités rappellent que le rappel vaccinal (consistant en l'administration d'une troisième dose, donc) est ouvert pour l'ensemble de la population, à partir de l'âge de 12 ans.

Depuis le début de la campagne vaccinale, le 29 janvier 2021 et au 7 décembre, rappelons-le, plus de 49,03 millions de doses au total ont été administrées: 24,4 millions pour la première dose, 22,73 millions pour la deuxième -mais seulement 1,85 million pour la troisième.