Selon les derniers chiffres officiels, un total de 2,2 millions d’adolescents, âgés de 12 à 17 ans, affichent un schéma vaccinal complet (première et seconde dose). Explications et derniers chiffres en date.

Le Maroc a entamé, le 31 août 2021, une vaste campagne de vaccination anti-Covid-19 ciblant trois millions d’adolescents âgés de 12 à 17 ans scolarisés, dont 2,6 millions parmi eux ont d’ores et déjà pu recevoir leur première dose, contre 2,2 millions qui affichent un schéma vaccinal complet (première et seconde dose), selon les dernières statistiques officielles.

Un constat rassurant pour cette tranche d’âge, celle des 12-17 ans, qui enregistre une hausse du taux d’adhésion à la seconde dose.

En tout, il s’agit de 86.66% au total des personnes ayant reçu leur première dose du vaccin, et de 73.33% qui se sont faites administrer leur seconde dose du vaccin anti-Covid, indique le Dr Saïd Afif, président d’InfoVac, et membre du Comité technique et scientifique de vaccination, dans une déclaration pour Le360.

Pas plus tard qu'hier, 14 décembre 2021, lors d’une séance de questions orales à la Chambre des conseillers, Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, a exhorté «les adolescents scolarisés non-vaccinés à se rendre rapidement aux centres de vaccination», tout en les appelant à veiller au respect des mesures de prévention pour éviter toute détérioration de la situation épidémiologique.

Le ministre a également tenu à rappeler que «le ministère de l’Education nationale a mis en place une série de dispositions pour faciliter le processus de vaccination auprès des 12-17 ans scolarisés».

La cadence de vaccination des adultes en forte baisse

Malgré cette nette amélioration du taux de vaccination chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, le ministère de la Santé et de la protection sociale a averti hier les citoyens quant à un relâchement observé ces derniers temps dans la vigilance et le respect des mesures barrières pour prévenir une éventuelle flambée des cas liés au Covid-19.

La cadence de la vaccination est, en effet, toujours en baisse et les centres de vaccination se vident. On ne compte désormais qu’entre 5.000 à 10.000 personnes en moyenne qui sautent le pas chaque jour pour une première dose, contre plus de 220.000 par jour, à la mi-août, au plus fort de la campagne de vaccination.

«Le Royaume dispose de 3.700 centres de vaccination fixes et de 10.000 unités mobiles. Une capacité logistique permettant de vacciner environ 500.000 personnes par jour, les trois doses confondues. Malheureusement avec le rythme actuel, nous ne risquons d’atteindre l’immunité collective qu’en août 2022, ou même après», avertit le Dr Afif.

Pour ce qui est du rythme d'injection de la troisième dose, qui a débuté le 4 octobre 2021 et qui cible les personnes complètement vaccinées depuis au moins cinq mois, il est toujours insuffisant pour les autorités sanitaires, qui craignent, d’ailleurs, l’impact que pourrait avoir une énième vague de l’épidémie sur le système hospitalier. D'autant que le Maroc ne dispose que de 5.500 lits de réanimation, rappelle cet expert.

Selon les statistiques officielles, plus de 4,5 millions de pass vaccinaux ont été désactivés. Les autorités ont rappelé, à plusieurs reprises, que le rappel vaccinal (consistant en l'administration d'une troisième dose, donc) est ouvert à l'ensemble de la population.

Depuis le début de la campagne vaccinale, le 29 janvier 2021 et au 14 décembre, rappelons-le, plus de 49,37 millions de doses au total ont été administrées: 24,47 millions pour la première dose, 22,79 millions pour la deuxième -mais seulement 2,09 millions pour la troisième.