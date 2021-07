© Copyright : DR

Les cas positifs au Covid-19 ont augmenté de 61,1% en 15 jours. C'est ce que précise le ministère de la Santé dans son bilan bimensuel. Bilan qui précise que le taux de reproduction du Covid-19 s'est aggravé, à 1,3 au niveau national.

Le taux de reproduction "se situe loin de l'objectif qui est de 0,7 fixé dans le cadre du plan national de veille et de lutte contre la Covid-19", a averti le chef de la division des maladies transmissibles, Abdelkrim Meziane Belfkih, qui a présenté le bilan.

L'augmentation des cas positifs a concerné toutes les régions : Guelmim-Oued Noun (+262%), Souss-Massa (+100%), Béni Mellal-Khénifra (+86%), Rabat-Salé-Kénitra (+75%), Draâ-Tafilalet (70%), Marrakech-Safi (+69%), Casablanca-Settat (+60%), Dakhla-Oued Eddahab (+40%), l'Oriental (+39%), Laâyoune-Sakia El Hamra (+24%), Fès-Meknès (+23%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (+15%).

Les cas actifs se sont élevés à 5.535, contre 3.732 deux semaines auparavant (+48,3%), a-t-il poursuivi, précisant que le dispositif de veille sanitaire a commencé à enregistrer, depuis mi-juin, une accélération de la propagation du coronavirus.

Globalement, le Maroc a enregistré 534.797 cas positifs depuis le début de la pandémie, avec un taux d'incidence de près de 1.469 cas pour 100.000 habitants. Ces indicateurs placent le Royaume au 43e rang mondial et 2e en Afrique.

Le bilan total des décès a atteint 9.329 cas au 5 juillet 2021, soit un taux de létalité de 1,7%, en dessous de la moyenne mondiale établie à 2,2%. Le taux de guérison tourne autour de 97,2%.

Le nombre des patients aux soins intensifs a connu une hausse de 12%, passant de 207 à 236 cas, de même pour les malades sous intubation dont le nombre a crû de 7,7% au cours des deux dernières semaines, a-t-il argué.

Le taux de positivité est passé de 3,31% à 4,56%, a-t-il ajouté, soulignant que cette tendance à la hausse a principalement concerné la région de Casablanca-Settat (10,44%), contre 0,74% à Béni Mellal-Khénifra, soit le taux le plus bas.

Le dépistage a enregistré une progression sensible, passant de 58.000 tests par semaine à 81.000 tests, puis à 105.000 tests effectués la semaine passée. Le Maroc a réalisé, jusqu'à lundi, plus de 6,373 millions de tests.

Par ailleurs, Abdelkrim Meziane Belfkih a fait part d'un changement visible en termes d'indicateurs, ce qui présage le caractère sensible de la prochaine étape, affirmant: "Soit nous allons nous ressaisir en toute fermeté et responsabilité et ramener la courbe à une trajectoire positive, soit nous allons nous résigner à une rechute épidémiologique avec laquelle tous les acquis risquent d'être anéantis".

Le ministère de la Santé exhorte les citoyennes et citoyens à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité et de vigilance citoyennes pour aller de l'avant dans la préservation des acquis et la mise en œuvre fluide des mesures d'assouplissement.