Dans le but d’accélérer l’opération de vaccination chez les adolescents de 12-17 ans, le ministère de la Santé et celui de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont décidé de mettre en place 281 centres de vaccination supplémentaires, passant de 419 à un total de 700 sur l’ensemble du Royaume.

Le ministère de l’Education nationale a également annoncé que plus d’un million d’adolescents, âgés de 12 à 17 ans, ont reçu leur première dose de vaccin.

A titre de rappel, le Maroc a entamé, le mardi 31 août 2021, une vaste campagne de vaccination anti-Covid-19 ciblant les adolescents âgés de 12 à 17 ans.

Cette opération permettra de diminuer les risques d'infections sévères, d'hospitalisation, d'admission aux soins intensifs et de mortalité chez les 12-17 ans en raison du Sars-CoV-2.

Elle permettra aussi de diminuer le risque de complications respiratoires, ainsi que le risque des symptômes et de séquelles prolongées dans le cadre d'un Covid long.