Covid-19 au Maroc: aucun décès en 24 heures, 221 nouvelles contaminations et 1.306 cas actifs

Un jeune patient marocain testé positif au Covid-19 reçoit un traitement au «smart vaccinodrome intégré», situé à Errahma, dans la province de Nouaceur, près de Casablanca, le 9 août 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 221 nouveaux cas de contamination et 288 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 14 et 15 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.306, alors que plus de 22,8 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du mercredi 15 décembre 2021 © Copyright : Le ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 230 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 4 décès et 183 guérisons. Le pays totalise 213.288 cas de contamination, dont 6.155 décès et 146.702 guérisons. En Tunisie, 241 nouveaux cas de contamination, 6 décès et 184 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 719.903 cas de contamination, dont 25.443 décès et 693.118 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 44 nouveaux cas de contaminations, 2 décès et 68 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 39.878 cas de contamination au Covid-19, dont 38.502guérisons et 852 décès. Vidéo. Covid-19: plusieurs pays européens se lancent dans la vaccination des enfants La police criminelle de la région allemande de Saxe (ex-RDA), assistée de forces d'intervention spéciales, a mené mercredi une vaste opération à Dresde après des menaces de morts sur un groupe anti-vaccins de l'application Telegram, visant le ministre-président du Land. Cette région de l'Est de l'Allemagne est un fief de la mouvance anti-restrictions dans le pays et également de l'extrême droite qui, selon les autorités, est à la pointe du mouvement. La justice soupçonne «la préparation d'un crime violent grave qui menace l'Etat», a expliqué la police de Saxe sur Twitter. La ville de Berlin, la Grèce ou encore l'Espagne et la Hongrie débutent mercredi des campagnes de vaccination contre le Covid-19 des enfants de moins de 12 ans, une tranche d'âge parmi les plus exposées aux contaminations actuelles. La France a elle aussi lancé mercredi la vaccination des enfants, mais limitée pour l'heure aux enfants «à risque», susceptibles de développer des formes graves du Covid-19. La vaccination des 5-11 ans, avec une version du vaccin Pfizer moins dosée que celle destinée aux adultes, est possible dans l'Union européenne depuis son autorisation par le régulateur du médicament le 25 novembre. Le Danemark et l'Autriche ont déjà franchi le pas. Le nouveau variant Omicron pourrait devenir dominant parmi les infections de Covid-19 en Europe d'ici mi-janvier, a mis en garde mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ajoutant qu'il y avait désormais assez de vaccins pour tous les Européens. Covid-19: vaccinations par dose et par sérum, couverture vaccinale... Ce qu'il faut savoir La Pologne a introduit mercredi de nouvelles restrictions concernant le nombre de personnes autorisées à entrer dans les restaurants, les hôtels et les théâtres, alors que le nombre quotidien de décès dus au Covid a atteint son plus haut niveau depuis avril avec 669 morts au cours des dernières 24 heures. Les nouvelles limites, fixées à 30% de la capacité maximale des établissements, ne s'appliquent pas aux personnes vaccinées, donnant aux propriétaires et gérants d'entreprises la responsabilité de vérifier le statut vaccinal de chacun. L'Italie a annoncé une restriction des conditions d'entrée sur son territoire pour les voyageurs en provenance de l'Union européenne (UE) à partir de demain jeudi, avec un test négatif obligatoire pour tous et une quarantaine de cinq jours pour les non-vaccinés. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré mercredi que le vaccin de Johnson & Johnson pouvait être utilisé pour des doses de rappel au moins deux mois après la première dose chez les personnes de 18 ans et plus. Covid-19 et voyages internationaux: voici ce qui change pour les passagers à destination de la France Le laboratoire français Sanofi prévoit désormais de publier les résultats finaux de son essai clinique sur son vaccin contre le Covid-19 durant le premier trimestre 2022, alors qu'ils étaient initialement attendus fin 2021. Le groupe, qui développe avec le britannique GSK ce vaccin à base de protéine recombinante, a dévoilé mercredi des résultats intermédiaires jugés positifs en tant que dose de rappel, mais il ne donne pas de calendrier précis concernant sa mise sur le marché. La pandémie a fait au moins 5.320.431 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi à 11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 800.473 morts, devant le Brésil (616.970), l'Inde (476.135), le Mexique (296.984) et la Russie (292.891). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

Par Maya Zidoune