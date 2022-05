© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 97 nouveaux cas de contamination et 36 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 11 et 12 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 517, alors que plus de 6,3 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2 cas de contamination et 2 guérisons. Le pays totalise 265.806 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.368 guérisons.

En Tunisie, 519 nouveaux cas de contamination et 16 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.040.712 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 21 cas de contamination et 1 guérison ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.778 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.705 guérisons.

La Corée du Nord a déclaré une «grave urgence nationale» après avoir détecté son premier cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, le dirigeant Kim Jong Un jurant d'«éliminer» le virus, selon les médias d'État, jeudi 12 mai. Ce premier cas, détecté lors de tests effectués dimanche à Pyongyang sur des personnes malades et fiévreuses, «correspond» au variant Omicron, hautement transmissible, a précisé l'agence officielle KCNA.

Kim Jong Un a annoncé la mise en place d'un confinement dans tout le pays à l'issue d'une réunion de crise du bureau politique. «L'objectif était d'éliminer la racine dans les plus brefs délais», a affirmé le leader cité par l'agence d'État KCNA. Le dirigeant nord-coréen «a appelé toutes les villes et tous les comtés du pays à confiner minutieusement leurs territoires et à organiser le travail et la production après avoir isolé chaque unité de travail, chaque unité de production et chaque unité d'habitation les unes des autres», afin de bloquer la propagation du «virus malveillant», a précisé l'agence de officielle.

La pandémie de Covid-19 a progressé la semaine dernière dans trois régions du monde, selon un nouveau bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui précise, en revanche, que le nombre des nouveaux cas à l'échelle planétaire continue de reculer sur une semaine, de même que celui des nouvelles victimes.

D'après les données publiées mercredi soir par l'OMS, plus de 3,5 millions d'infections ont été observées la semaine dernière, soit une baisse d'environ 9%. Par région, toutefois, le continent américain, l'Afrique et le Pacifique occidental font face à une augmentation. De leur côté, l'Europe, une partie de l'Asie et la Méditerranée orientale s'appuient sur des reculs de plus d'un quart des nouveaux cas.

Côté nouveaux décès, plus de 12.000 ont été identifiés la semaine dernière, également en baisse de près d'un quart. Presque toutes les régions ont observé une diminution de plus d'un quart, bien plus large encore dans une partie de l'Asie. Seuls le continent américain et surtout l'Afrique, avec environ 85% d'augmentation, ont dû faire face à davantage de victimes.

Le port du masque visant à limiter la transmission du Covid-19 ne serait plus nécessaire tant que les gens maintiendraient des mesures de distanciation sociale appropriées, ont indiqué mercredi les autorités japonaises.

A mesure que le mercure et l'humidité augmentent au Japon, il ne sera pas nécessaire de porter des masques à l'extérieur car le risque de coups de chaleur et de maladies liées à la chaleur pourrait être augmenté, a souligné le porte-parole du gouvernement nippon, Hirokazu Matsuno.

L'assouplissement du port du masque au Japon intervient alors que le gouvernement prévoit également de relever le plafond des nouveaux arrivants par jour de l'étranger à 20.000 personnes à compter de juin prochain.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.282.539 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.025.764), devant le Brésil (664.564), l'Inde (524.181) et la Russie (377.359).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.