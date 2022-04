Covid-19 au Maroc: 95 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 707 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Un décès, 95 nouveaux cas de contamination et 91 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 4 et 5 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 707, alors que plus de 6,16 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 5 avril © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 3 guérisons. Le pays totalise 265.689 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.304 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contaminations a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.671 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.679 guérisons. Covid-19: un taux de positivité hebdomadaire de 3,5% à Casablanca-Settat L'Allemagne va rendre facultatif à partir du 1er mai l'isolement en cas d'infection au Covid-19 avec ou sans symptômes, a annoncé lundi le ministre de la Santé, comptant sur le «volontariat». Il a toutefois insisté sur la «forte recommandation» de s'isoler au moins cinq jours en cas d'infection, avec la possibilité de mettre fin à la quarantaine avec un test négatif. Le nombre d'infections en Allemagne reste élevé mais les hôpitaux ne sont pas saturés, la majorité des cas étant relativement bénins. Le pays a levé en début de mois l'obligation du port de masque dans les magasins et les écoles et aucune majorité parlementaire est en vue pour l'initiative du gouvernement d'Olaf Scholz d'instaurer la vaccination obligatoire pour tous les majeurs. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé lundi que toutes les restrictions légales liées à la pandémie de Covid-19 prendraient fin à minuit, soulignant qu'il était temps de relancer la croissance économique. La situation économique de l'Afrique du Sud a été aggravée par la pandémie, le taux de chômage ayant atteint un record de 35,3 % au cours du dernier trimestre en 2021. Covid-19: Roche obtient le statut «revue prioritaire» pour son tocilizumab aux États-Unis Le rythme des nouvelles infections et des morts dues au virus a nettement ralenti en Afrique du Sud depuis la mi-février. Selon M. Ramaphosa, le taux de mortalité est passé d'une moyenne quotidienne de 420 en juillet de l'année dernière à seulement 12 la semaine dernière. Certaines mesures «transitoires» telles que le port du masque dans les espaces publics couverts resteront en place pendant les 30 prochains jours. Cuba n'exigera plus aux voyageurs entrant sur l'île de présenter un test PCR ou antigénique négatif au Covid-19, ni une preuve de vaccination, alors que l'épidémie semble sous contrôle dans le pays, ont annoncé lundi les autorités. Ces nouvelles mesures, qui entreront en vigueur mercredi, ont été adoptées en raison du taux élevé de vaccination à Cuba, où une grande partie de la population a reçu trois doses d'un des vaccins développés localement, ainsi qu'une dose de renfort, a expliqué le directeur national d'épidémiologie, le docteur Francisco Duran. Actuellement, 9,9 millions de Cubains ont été pleinement vaccinés, soit 89,5% de la population, selon le ministère de la Santé, et parmi eux 6,3 millions ont reçu une dose de renfort. Covid-19: on est le mieux protégé après à la fois un vaccin et une infection, selon deux études La pandémie a fait officiellement au moins 6.178.915 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.008.679), devant le Brésil (660.381), l'Inde (521.446) et la Russie (369.995). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui