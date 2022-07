Covid-19 au Maroc: 941 nouvelles contaminations en 24 heures, 3 décès et 24.210 cas actifs

Des jeunes acteurs de la société civile, le 5 octobre 2020, lors d'une campagne de sensibilisation à Casablanca sur les mesures de précaution à respecter pour freiner la propagation du Covid-19.

© Copyright : MAP

Trois décès, 941 nouveaux cas de contamination et 2.047 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 3 et 4 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 24.210, alors que plus de 6,56 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 13 cas de contamination et 14 guérisons. Le pays totalise 266.128 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.576 guérisons. En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 125 cas de contamination, 6 guérisons et un décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 60.252 cas de contamination au Covid-19, dont 984 décès et 58.327 guérisons. Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé préconise la 4e dose pour les plus de 60 ans et les personnes vulnérables En Chine, deux cantons de la province de l'Anhui (est), où quelque 300 nouveaux cas de Covid ont été rapportés lundi, ont annoncé des confinements qui concernent plus de 1,7 million d'habitants. Ils ne peuvent sortir de leurs domiciles que pour se faire tester. Le regain épidémique dans l'Anhui intervient au moment où l'économie chinoise se remet lentement du confinement de Shanghai, levé début juillet après plusieurs mois. La télévision publique CCTV a diffusé des images de rues vides de Sixian ce week-end, avec des habitants faisant la queue pour passer leur sixième test PCR en quelques jours. Le gouverneur provincial, Wang Qingxian, a exhorté les autorités à «mettre en œuvre un dépistage rapide» ainsi qu'une mise en quarantaine et un signalement des cas dans les plus brefs délais. COVID-19: ce qu’ont gagné les laboratoires privés Le géant asiatique adopte une approche ferme face au virus, avec de grandes campagnes de dépistage, des quarantaines obligatoires et des confinements dès l'apparition de quelques cas. Les rues de la ville saoudienne de La Mecque grouillent lundi de pèlerins tout de blanc vêtus, venus du monde entier pour accomplir le hajj après deux ans de restrictions drastiques liées à la pandémie de Covid-19. Pour la première fois depuis 2019, la ville la plus sainte de l'islam accueillera un million de fidèles, dont 850.000 venus de l'étranger, pour le grand pèlerinage annuel dont les rites commencent officiellement mercredi. En 2021, pour limiter la propagation du virus, seuls 60.000 résidents d'Arabie saoudite avaient été autorisés à faire le pèlerinage et à peine un millier l'année précédente - contre 2,5 millions de musulmans du monde entier en 2019. Covid-19 au Maroc: un niveau de transmission actuellement élevé, prévient le Dr Mouad Merabet La pandémie a fait officiellement au moins 6.361.401 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.043.320), devant le Brésil (671.938), l'Inde (525.223) et la Russie (381.263). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi