Covid-19 au Maroc: 89 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 456 cas actifs

La campagne nationale de vaccination se poursuit dans des conditions sanitaires et organisationnelles optimales à Marrakech, avec l'adhésion des populations cibles à recevoir une troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19.

Aucun décès, 89 nouveaux cas de contamination et 14 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 10 et 11 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 456, alors que plus de 6,3 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 cas de contamination. Le pays totalise 265.804 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.366 guérisons. En Tunisie, 519 nouveaux cas de contamination et 16 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.040.712 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 21 cas de contamination et 1 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.778 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.705 guérisons. Covid-19 en Chine: nouvelles restrictions à Pékin, aux airs de ville fantôme L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ont annoncé, mercredi, la levée, dès lundi prochain, de leur recommandation du port obligatoire du masque facial dans les aéroports et à bord des avions. Les deux organismes expliquent que cette levée tient compte des derniers développements de la pandémie, en particulier des niveaux de vaccination et d'immunité naturellement acquise, ainsi que de la levée des restrictions sanitaires dans un nombre croissant de pays européens. Toutefois, précisent-ils dans un communiqué, les règles relatives aux masques continueront de varier selon les compagnies aériennes au-delà du 16 mai prochain. Par exemple, les vols vers ou en provenance d'un pays où le port du masque est toujours obligatoire dans les transports publics (comme c'est le cas en Belgique) devraient continuer à «encourager» le port du masque. D’après l'EASA et l’ECDC, les passagers vulnérables devraient, eux, continuer à porter un masque facial quelles que soient les règles. En France, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports collectifs à partir de lundi, a annoncé mercredi le ministre français de la Santé, supprimant ainsi l'une des dernières mesures de restrictions anti-Covid en vigueur dans le pays. «A partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun», a déclaré le ministre, Olivier Véran, à la sortie d'un conseil des ministres. Sont concernés notamment le métro, le bus, le train, l'avion et les taxis, a précisé le cabinet du ministère à l'AFP. Covid-19: seul un patient hospitalisé sur quatre totalement rétabli après un an, selon une étude «Le port du masque reste recommandé, mais n'est plus obligatoire», a-t-il dit, jugeant que cette contrainte n'était «plus adaptée» alors que la vague actuelle de Covid-19 est en train de fortement diminuer dans le pays. Les contaminations et les hospitalisations sont actuellement en forte baisse, même si les scientifiques préviennent que l'épidémie n'est probablement pas terminée, notamment face à la menace d'un nouveau variant. La Chine pourrait enregistrer plus de 1,5 million de décès en cas d’abandon de son actuelle approche dite «tolérance-zéro», mise en œuvre pour freiner la propagation des transmissions au Covid-19, rapportent mercredi les médias chinois citant une étude publiée mardi par la revue Nature Medicine. Des scientifiques chinois et américains, ayant contribué à l’étude, ont modélisé différentes stratégies que la Chine pourrait utiliser pour remplacer son approche tolérance-zéro et apprendre à vivre avec le virus. Ils ont constaté que le niveau d'immunité actuel de la Chine serait insuffisant pour empêcher une vague de transmission d’une grande envergure. La Chine fait actuellement face à une envolée des infections au Covid-19, la plus sévère depuis le début de la pandémie il y a plus de deux ans. Des données publiées mercredi par la commission nationale de la santé montrent que le pays a signalé mardi 302 nouveaux cas confirmés de Covid-19 transmis localement, dont 228 à Shanghai. Outre Shanghai, sept autres régions ont signalé de nouveaux cas locaux dont 24 à Pékin et 22 dans le Henan. La Chine a également rapporté un total de 1.545 porteurs asymptomatiques locaux nouvellement identifiés dont 1.259 à Shanghai. Mardi, 7 décès liés au Covid-19 ont été signalés, tous à Shanghai, selon la commission. Covid: Pékin annonce un renforcement des mesures La pandémie a fait officiellement au moins 6.280.079 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.025.104), devant le Brésil (664.443), l'Inde (524.157) et la Russie (377.150). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami