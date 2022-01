© Copyright : MAP

Neuf décès, 8.826 nouveaux cas de contamination et 5.196 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 14 et 15 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 55.971, alors que plus de 23 millions de personnes sont complètement vaccinées (seconde dose). Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 596 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 10 décès et 319 guérisons. Le pays totalise 224.979 cas de contamination, dont 6.393 décès et 154.131 guérisons.

En Tunisie, 8.460 nouveaux cas de contamination, 5 décès et 1.126 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 771.177 cas de contamination, dont 25.755 décès et 703.119 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 977 nouveaux cas de contaminations, 2 décès et 316 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 52.772 cas de contamination au Covid-19, dont 40.607 guérisons et 895 décès.

La pandémie a fait au moins 5.519.380 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 849.061 morts, suivis par le Brésil (620.796), l'Inde (485.350) et la Russie (319.911).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

La Norvège va élargir la vaccination à la tranche d'âge des 5-11 ans sur la base du volontariat et sans en faire une recommandation officielle. Au Brésil, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans a débuté samedi à Sao Paulo, un mois après son approbation par les autorités sanitaires en dépit des critiques du président Jair Bolsonaro.

La vague Omicron déferle sur l'Amérique du sud et les Caraïbes, région qui a doublé son record de nouveaux cas quotidiens de Covid-19, selon un comptage de l'AFP réalisé à partir des bilans officiels fournis par les autorités de santé. Une moyenne de 304.000 cas quotidiens ont été détectés entre le 7 et le 13 janvier, soit près de deux fois plus que le record établi avant la vague actuelle (155.000 cas quotidiens entre le 28 mai et le 3 juin 2021).

L'Islande va de nouveau durcir son arsenal de mesures sanitaires, avec notamment la fermeture pour deux semaines et demie des bars et discothèques, a annoncé le gouvernement confronté à la flambée de l'épidémie. A compter de samedi minuit, la limite des rassemblements publics est également abaissée de 20 à 10 personnes.

La ville de Zhuhai, dans le sud-est de la Chine, a suspendu samedi les trajets des bus publics après la découverte d'au moins sept cas d'Omicron, le variant hautement contagieux du coronavirus, et a demandé aux habitants de ne pas quitter la ville.

Cette ville côtière de 2,4 millions d'habitants, qui jouxte Macao, surnommée le Las Vegas chinois, avait déjà jeudi annoncé la fermeture notamment des salons de coiffure, des salles de sport et des cinémas. Ces décisions ont été prises à la suite de la découverte d'un malade léger et six patients positifs mais asymptomatiques lors d'une campagne massive de tests, suite à un cas découvert dans ville voisine de Zhongshan.

L'un des accusés au procès des attentats du 13-Novembre, qui présentait des symptômes du Covid-19 à l'audience vendredi 14 janvier, a été testé positif, a appris l'AFP ce samedi de sources proches du dossier.

Ali El Haddad Asufi, l'un des 11 accusés comparaissant détenu, a été «soumis à un autotest (vendredi) soir qui s'est révélé positif», a indiqué le président de la cour d'assises spéciale de Paris, Jean-Louis Périès, dans un message envoyé aux avocats. La positivité de ce test a été confirmée à l'AFP par l'un des avocats d'Ali El Haddad Asufi, Me Martin Méchin. Son client doit encore être soumis à un test PCR.