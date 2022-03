Covid-19 au Maroc: 82 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 627 cas actifs

Des jeunes acteurs de la société civile, le 5 octobre 2020, lors d'une campagne de sensibilisation à Casablanca sur les mesures de précaution à respecter pour freiner la propagation du Covid-19.

1 décès, 82 nouveaux cas de contamination et 37 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 25 et 26 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 627, alors que plus de 6 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 13 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 10 guérisons. Le pays totalise 265.612 cas de contamination, dont 6.873 décès et 178.235 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, une guérison a été enregistrée, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.665 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.671 guérisons. Covid-19: la Chine confine une ville de 9 millions d'habitants Le gouvernement chinois a appelé, vendredi, à davantage de mobilisation pour contenir la propagation du Covid-19 à Jilin, une province au nord-est de la Chine, qui continue d’enregistrer le nombre le plus élevé de transmissions dans le pays. La vice-Premier ministre chinoise, Sun Chunlan, s’est déplacée vendredi dans la province dans une visite d’inspection destinée à s’enquérir des mesures prises pour contenir la propagation du virus. Au regard de la faible circulation du virus du Covid-19 et de l’absence d’apparition de nouveaux variants observées en Côte d’Ivoire à ce jour, le Conseil national de sécurité (CNS) a décidé des mesures d’allègement dont la levée de l’obligation du port du masque en Côte d’Ivoire, «sauf dans les endroits clos et lors des grands rassemblements». Selon le communiqué final de cette réunion présidée par le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, les voyageurs à destination de la Côte d’Ivoire présentant la preuve d’une vaccination complète seront dispensés de test PCR, et les participants aux cérémonies et spectacles présentant la preuve d’une vaccination complète seront dispensés de test antigénique, rapporte l’Agence ivoirienne de presse. La moyenne du taux de positivité, qui était de 7,2% en janvier 2022, est actuellement de moins de 1%, bien en-dessous du seuil d’alerte de 5%, le taux d’occupation des lits dédiés à l’hospitalisation est passé de 30% en janvier dernier à près de 2% actuellement, avec 5 lits occupés sur une capacité de 237, et le taux de guérison est d’environ 99%. Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 au Royaume-Uni, où la plupart des restrictions ont été levées, tutoie son record dans une relative indifférence, selon des estimations publiées vendredi. Sur la base d'un échantillon représentatif de la population, le Bureau national des statistiques (ONS) estime que 4,26 millions de personnes étaient atteintes par le virus la semaine dernière contre 4,3 millions la première semaine de l'année, le maximum depuis le début de la pandémie, pour une population de 67 millions d'habitants. Mettant en avant le rôle du sous-variant BA.2 d'Omicron, encore plus contagieux, dans la forte reprise de l'épidémie, l'ONS estime qu'une personne sur 16 était atteinte par le virus en Angleterre. La proportion est la même pour le Pays de Galles, tandis que le rapport est de 1 sur 17 en Irlande du Nord et 1 sur 11 en Écosse. Covid-19: les hôpitaux publics retrouvent une activité normale La pandémie a fait officiellement au moins 6.143.782morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.003.198), devant le Brésil (658.626), l'Inde (520.885) et la Russie (367.013). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami