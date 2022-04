Covid-19 au Maroc: 80 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 752 cas actifs

Des jeunes acteurs de la société civile, le 5 octobre 2020, lors d'une campagne de sensibilisation à Casablanca sur les mesures de précaution à respecter pour freiner la propagation du Covid-19.

Zéro décès, 80 nouveaux cas de contamination et 51 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 6 et 7 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 752, alors que plus de 6,17 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 7 avril © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 3 guérisons. Le pays totalise 265.705 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.315 guérisons. En Tunisie, 211 nouveaux cas de contamination et 15 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.037.358 cas de contamination, dont 28.425 décès et 1.022.000 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 4 cas de contaminations a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.675 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.680 guérisons. Covid-19: un taux de positivité hebdomadaire de 3,5% à Casablanca-Settat La cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a défendu jeudi une mesure consistant à interdire temporairement des lignes aériennes en cas d'importation de cas de coronavirus sur le territoire, malgré les avertissements du secteur affirmant que la ville avait perdu son statut de plaque tournante du trafic aérien. L'aéroport de la ville, auparavant l'un des plus fréquentés au monde, a été largement coupé du monde depuis le début de la pandémie, Hong Kong poursuivant une stricte politique sanitaire de zéro Covid, dans le sillage de la Chine. La mesure défendue par Carrie Lam jeudi consiste à suspendre pendant 7 jours l'itinéraire desservi par toute compagnie aérienne ayant transporté au moins trois passagers infectés sur un seul et même vol. Selon la cheffe de l'exécutif, les vols amènent des passagers contaminés, important ainsi des cas à Hong Kong «probablement en raison de l'approche très détendue adoptée dans de nombreux endroits» à travers le monde. Covid-19: Roche obtient le statut «revue prioritaire» pour son tocilizumab aux États-Unis Le Covid-19 accroît le risque de développer des caillots sanguins graves jusque six mois après l'infection, montre une étude publiée jeudi dans le British medical Journal (BMJ). Cette étude suédoise révèle un risque accru de thrombose veineuse profonde (un caillot sanguin dans la jambe) jusqu'à trois mois après l'infection au Covid-19, d'embolie pulmonaire (un caillot de sang dans les poumons) jusqu'à six mois après et d'un événement hémorragique jusqu'à deux mois après. Ce risque est plus élevé chez les patients atteints de comorbidités et ceux atteints d'un Covid-19 sévère. Il était plus marqué pendant la première vague pandémique par rapport aux deuxième et troisième vagues, souligne aussi l'étude. Le ministre de la santé taïwanais a déclaré jeudi que l'île cesserait d'essayer de maintenir le taux d'infection au coronavirus à zéro et se concentrer sur les cas les plus graves pour, à terme, privilégier une stratégie lui permettant de vivre avec le virus. Interrogé jeudi lors d'une session parlementaire sur la question de savoir si Taïwan se trouvait dans une «phase de transition» pour vivre avec le virus, le ministre de la santé Chen Shih-chung a répondu: «Oui, on peut le dire». La Chine enregistre un pic de contaminations au Covid-19 La pandémie a fait officiellement au moins 6.187.431 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.010.054), devant le Brésil (660.586), l'Inde (521.518) et la Russie (370.311). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami