Covid-19 au Maroc: 80 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 695 cas actifs

Une professionnelle de santé remplit une seringue avec la formulation liquide du vaccin anti-Covid-19, le 23 septembre 2021 à Fès.

© Copyright : MAP

Zéro décès, 80 nouveaux cas de contamination et 129 guérisons ont été confirmés dans le Royaume les 21 et 22 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 695, alors que plus de 6,86 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 nouveaux cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 271.186 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.624 guérisons. En Tunisie, 27 nouveaux cas de contamination et 6 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.477 cas de contamination, dont 29.279 décès et 1.134.174 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas de contamination n'a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.425 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès et 62.428 guérisons. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters L'Agence américaine du médicament (FDA) a donné son feu vert pour la commercialisation du médicament tocilizumab - vendu sous le nom de Actemra - pour traiter le Covid-19 chez les adultes hospitalisés, a annoncé le groupe pharmaceutique Roche mercredi. Depuis le début de la pandémie, ce médicament initialement destiné au traitement de la polyarthrite rhumatoïde a été utilisé pour traiter plus d'un million de personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19 au niveau mondial, et est approuvé pour cet usage dans plus de 30 pays, indique le groupe dans un communiqué. Aux Etats-Unis, cet anticorps monoclonal administré par intraveineuse avait été utilisé sur la base d'une autorisation d'urgence accordée en juin 2021. Début avril, Roche avait annoncé que sa demande d'homologation aux Etats-Unis pour l'utilisation de son médicament auprès des patients hospitalisés au Covid allait faire l'objet d'un examen prioritaire, un statut qui est réservé aux médicaments destinés aux maladies graves pour lesquelles il existe peu d'options de traitement. Aucun nouveau mort du Covid-19 n'a été signalé mercredi par la Chine, après un changement de méthodologie controversé pour y recenser les cas et malgré une vague de contaminations inédite face à laquelle l'Organisation mondiale de la santé (OMS), très préoccupée, l'appelle à accélérer la vaccination des plus vulnérables. Le Maroc se dirige vers une nouvelle campagne de vaccination anti-Covid en hiver Depuis 2020, le gouvernement chinois imposait de strictes restrictions sanitaires, au nom d'une politique dite zéro Covid qui a permis de protéger les personnes les plus à risque et celles peu vaccinées. Mais le gouvernement a mis fin sans préavis à la plupart de ces mesures début décembre sur fond d'exaspération grandissante de la population et d'impact considérable sur l'économie. Le nombre des cas explose depuis, faisant craindre une forte mortalité chez les plus âgés. La pandémie a fait officiellement au moins 6.676.309 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.113.808), devant le Brésil (692.210), l'Inde (530.680) et la Russie (393.166). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami