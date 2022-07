© Copyright : MAP

Deux décès, 797 nouveaux cas de contamination et 1.513 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 22 et 23 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 9.641, alors que plus de 6,62 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 46 cas de contamination, un décès et 37 guérisons. Le pays totalise 266.700 cas de contamination, dont 6.876 décès et 178.948 guérisons.

En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 48 cas de contamination et 154 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.233 cas de contamination au Covid-19, dont 989 décès et 60.196 guérisons.

La septième vague de l'épidémie de Covid-19 affiche un recul en France, mais avec des hospitalisations toujours à un niveau élevé et des décès qui continuent d’augmenter, selon le point hebdomadaire de l’agence Santé publique France, publié vendredi.

Après six semaines d'affilée de hausse, «la circulation du SARS-CoV-2 a diminué sur l'ensemble du territoire» la semaine du 11 au 17 juillet, «néanmoins toujours à un niveau très élevé», avec environ 90.000 nouveaux cas quotidiens, indique l’agence sanitaire.

A l'hôpital, la baisse se manifeste également, mais les nouvelles entrées (plus de 7.900) et les nouvelles admissions en soins critiques (environ 740) sont demeurées à des niveaux élevés, notamment pour les plus de 70 ans.

Pour les décès, leur nombre a continué à augmenter à l'hôpital, avec 590 la semaine écoulée.

L'actuelle vague est portée par des sous-variants d'Omicron, notamment BA.5, désormais majoritaire. Trois cas d'un nouveau membre de la famille Omicron surveillé de près, BA.2.75 -surnommé «Centaure»-, ont été détectés en France (en Martinique, en Occitanie, dans le Grand Est).

Soulignant que la couverture vaccinale «reste insuffisante», notamment chez les plus âgés, Santé publique France a appelé à l'accentuer. Seuls 39,5% des 80 ans et plus et 45,4% des résidents en EHPAD éligibles avaient reçu la deuxième dose de rappel au 18 juillet.

Par ailleurs, aussi bien le gouvernement que la haute autorité de santé se sont opposés à la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19, rejoignant ainsi un avis similaire publié en milieu de semaine par l’Académie française de médecine, qui a jugé qu'un «revirement» nuirait au «climat de confiance» entre soignants et avec les patients, aux malades fragiles, sans résoudre les difficultés de l'hôpital.

Sur le continent africain, à la date du 10 juillet 2022, 282 millions de personnes avaient terminé leur série primaire, soit 21,1% de la population, indique le service de presse de l’ONU, notant que cela représente une augmentation des vaccinations de 10% depuis le début de l’année. Plus de 892 millions de vaccins ont été livrés à l’Afrique, dont 64% à travers le mécanisme COVAX.

La hausse spectaculaire du nombre de doses de vaccin administrées a permis à six pays de dépasser le seuil critique de 10% de leur population totale ayant terminé leur série primaire de vaccination. Selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, le nombre de pays dans la catégorie des moins de 10% est ainsi passé de 14 à 8.

Parmi les pays qui ont intensifié leurs campagnes de vaccination en juin figurent la Tanzanie, où la couverture vaccinale pour la série primaire complète est passée de 1,8 à 15,8%, et le Soudan du Sud, qui est passé de 2 à 11%, d’après l’organisation internationale.

Plusieurs pays, qui ont eu du mal à faire décoller leurs ripostes au Covid-19 par la vaccination en 2021, ont fait des progrès notables en augmentant la couverture de leurs séries primaires au cours des six derniers mois, a précisé la même source, ajoutant que la couverture est passée de 3,5% à 33% en Ethiopie, de 9% à 25,8% en Côte d’Ivoire, de 3,5% à 25,2% en Zambie et de 4,4% à 25,5% en Ouganda.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.401.642 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.051.912), devant le Brésil (676.826), l'Inde (525.997) et la Russie (382.080).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.