Covid-19 au Maroc: 77 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 583 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, à Casablanca, le 9 août 2021.

Aucun décès, 77 nouveaux cas de contamination et 65 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 24 et 25 mars 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 583, alors que plus de 6,09 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 14 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 11 guérisons. Le pays totalise 265.599 cas de contamination, dont 6.873 décès et 178.225 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, une guérison a été enregistrée, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.665 cas de contamination au Covid-19, dont 981 décès et 57.671 guérisons. Covid-19: la Chine confine une ville de 9 millions d'habitants L'Australie va proposer une quatrième dose de vaccins anti-Covid-19 aux plus de 65 ans à partir du mois prochain, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires, au moment où une nouvelle souche du variant Omicron se propage au sein de la population. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que la dose supplémentaire serait disponible à partir du 4 avril pour les personnes ayant reçu une troisième dose au moins quatre mois auparavant. Celle-ci sera en priorité à destination des groupes vulnérables: les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes indigènes de plus de 50 ans, les personnes immunodéprimées et les résidents de maisons de retraite. Au cours des six dernières semaines, d'autres pays tels que la France, l'Allemagne et la Suède ont recommandé l'injection d'une quatrième dose pour les groupes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées. Covid-19: une quatrième dose de vaccin proposée aux plus vulnérables en Angleterre L'association du transport aérien international (IATA) a annoncé vendredi que sa prochaine assemblée générale en juin aurait lieu au Qatar plutôt qu'en Chine, en raison des restrictions de déplacement liées à l'épidémie de Covid-19 dans ce pays. «Nous sommes profondément déçus de ne pas pouvoir nous retrouver à Shanghai comme initialement prévu», a déclaré le directeur général de l'IATA, Willie Walsh, cité dans un communiqué. La décision de changer de lieu «reflète les restrictions persistantes de voyages vers la Chine, liées au Covid-19», a développé l'organisation. La Chine traverse depuis quelques jours sa plus grave flambée de Covid depuis la vague initiale du début 2020, promptement enrayée par les autorités. Shanghai est particulièrement touchée. En France, le nombre moyen de cas positifs au Covid-19 continue d'augmenter tandis que les hospitalisations ne baissent pas, selon les chiffres publiés jeudi par les autorités sanitaires. Le nombre de nouveaux cas recensés jeudi est de 148.635, contre 145.560 mercredi et 101.747 sept jours auparavant, selon Santé publique France. La moyenne sur sept jours, qui lisse les à-coups journaliers, s'élève à 110.874, contre 104.176 cas mercredi. Parallèlement, le nombre de malades du Covid en soins critiques continue de décroître, très légèrement, avec 1.523 personnes dans les services de réanimation, contre 1.564 la veille et 1.695 jeudi dernier. Covid-19: les hôpitaux publics retrouvent une activité normale La pandémie a fait officiellement au moins 6.127.580 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.001.175), devant le Brésil (658.067), l'Inde (516.703) et la Russie (365.802). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami