© Copyright : MAP

Aucun décès, 73 nouveaux cas de contamination et 39 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 12 et 13 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 551, alors que plus de 6,31 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2 cas de contamination et 3 guérisons. Le pays totalise 265.808 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.371 guérisons.

En Tunisie, 519 nouveaux cas de contamination et 16 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.040.712 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 18 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.805 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès.

La Corée du Nord a annoncé vendredi son premier mort du Covid-19, précisant que le virus s’est déjà répandu à travers tout le pays et que des dizaines de milliers de personnes sont actuellement «isolées et soignées».

L’agence de presse officielle KCNA a affirmé que Kim Jong Un s’était rendu au siège national de la prévention des épidémies où il a «pris connaissance de la propagation du Covid-19 dans tout le pays».

Six personnes victimes de «fièvre» sont mortes dans le pays, dont une testée positive au sous-variant BA.2 d’Omicron, a indiqué KCNA. «Une fièvre dont la cause n’a pu être identifiée s’est propagée de manière explosive dans tout le pays à partir de la fin avril», selon KCNA.

«Plus de 350.000 personnes ont présenté de la fièvre en peu de temps et au moins 162.200 d’entre elles sont complètement guéries», a détaillé la même source. «Rien que le 12 mai, quelque 18.000 personnes ont eu de la fièvre à travers tout le pays et, à l’heure actuelle, 187.800 personnes sont isolées et soignées».

Les Etats-Unis vont franchir le cap effarant d’un million de morts du Covid-19. Avec plus de 998.000 décès au 11 mai selon l’université Johns Hopkins et au rythme de centaines de morts par jour, la barre fatidique devrait être atteinte d’ici ce week-end ou au début de la semaine prochaine.

Après plusieurs mois de recul de la pandémie de coronavirus dans le pays officiellement le plus endeuillé du monde (devant le Brésil, l’Inde et la Russie), les Etats-Unis enregistrent depuis un mois une hausse quotidienne du nombre de cas. Le pays se retrouve dans un contexte de levée des obligations de port du masque, désormais simplement conseillé en intérieur dans la majorité du pays, et d’une quatrième dose de vaccin qui n’est ouverte pour l’instant qu’aux plus de 50 ans.

Le ministère de la Santé a annoncé vendredi 50 nouveaux cas positifs à Pékin. Un chiffre qui ne marque aucun reflux, malgré les tests PCR quasi-quotidiens auxquels sont soumis les habitants. La baisse semble toutefois engagée à Shanghai (Est), principale ville chinoise touchée par la flambée épidémique et où la totalité des 25 millions d'habitants sont confinés depuis début avril.

Les autorités ont d'ailleurs annoncé espérer arriver d'ici «la mi-mai» à stopper les contaminations au sein de la société (c'est-à-dire hors personnes placées en centre de quarantaine) - préalable à une éventuelle levée du confinement.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.284.849 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.026.109), devant le Brésil (664.700), l'Inde (524.190) et la Russie (377.464).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.