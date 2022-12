Covid-19 au maroc: 72 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 101 cas actifs

Des personnes attendent leur tour devant un centre de vaccination Covid-19, dans le contexte de l'opération «vaccinodrome intelligent», au quartier Errahma, près de Casablanca, le 9 août 2021.

Aucun décès, 72 nouveaux cas de contamination et 101 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 20 et 21 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 744, alors que plus de 6,86 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de trois nouveaux cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 271.182 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.622 guérisons. © Copyright : DR En Tunisie, 27 nouveaux cas de contamination et 6 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.477 cas de contamination, dont 29.279 décès et 1.134.174 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas de contamination n'a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.425 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès et 62.428 guérisons. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques La Chine n'a rapporté mercredi aucun nouveau décès lié au Covid-19, après un changement de méthodologie controversé pour la comptabilité des cas et malgré une vague de contaminations inédite dans le pays par son ampleur. Depuis 2020, la Chine imposait de strictes restrictions sanitaires, au nom d'une politique dite «zéro Covid» qui a permis de protéger les personnes les plus à risque et celles peu vaccinées. Mais le gouvernement a mis fin sans préavis à la plupart de ces mesures début décembre sur fond d'exaspération grandissante de la population et d'impact considérable sur l'économie. Le nombre de cas explose depuis, faisant craindre une forte mortalité chez les plus âgés, particulièrement vulnérables. Les autorités ont précisé mardi que seules les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au Covid-19 étaient désormais comptabilisées dans les statistiques. Cette méthodologie, «scientifique» selon les autorités, dresse cependant un tableau bien plus réduit de la situation. «Après une infection par le variant Omicron, les principales causes de décès (des patients) sont des maladies sous-jacentes», s'est défendu mardi Wang Guiqiang, un responsable de la Santé de la ville de Pékin. «Seul un petit nombre meurent directement d'une insuffisance respiratoire causée par le Covid», a-t-il insisté. Les cas de Covid explosent en Chine mais «impossible» de les dénombrer Les Etats-Unis ont réitéré mardi être prêts à fournir des vaccins contre le Covid-19 à la Chine, au moment où déferle une vague sans précédent de Covid qui menace les personnes âgées dans ce pays. S'exprimant lors d'un point de presse quotidien, le porte-parole du département d'Etat, Ned Price, a rappelé que les Etats-Unis disposaient de millions de doses de vaccins et qu'ils étaient prêts à en envoyer si Pékin le désirait. «Les Etats-Unis sont le plus gros donateur de vaccins anti-Covid à travers le monde. Nous sommes prêts à continuer à aider les gens à travers le monde, y compris la Chine, avec ces vaccins ou tout autre soutien contre le Covid», a-t-il affirmé. «Il est de l'intérêt de la communauté internationale que nous puissions, collectivement, aider la Chine à garder (l'épidémie) sous contrôle», a-t-il ajouté. La pandémie a fait officiellement au moins 6.676.309 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.113.808), devant le Brésil (692.210), l'Inde (530.680) et la Russie (393.166). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami