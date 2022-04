Covid-19 au Maroc: 70 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 723 cas actifs

Un soignant administre la troisième dose d'un vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination à Azilal, le 24 janvier 2022.

Aucun décès, 70 nouveaux cas de contamination et 54 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 5 et 6 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 723, alors que plus de 6,16 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 4 guérisons. Le pays totalise 265.699 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.312 guérisons. En Tunisie, 211 nouveaux cas de contamination et 15 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.037.358 cas de contamination, dont 28.425 décès et 1.022.000 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 4 cas de contaminations a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.675 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.680 guérisons. Covid-19: un taux de positivité hebdomadaire de 3,5% à Casablanca-Settat La Chine a annoncé mercredi un record de 20.000 contaminations au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, la plupart à Shanghai qui s'apprête à ouvrir un hôpital de campagne géant de 40.000 places. Le pays où le coronavirus a été initialement détecté à la fin de 2019 était parvenu jusqu'en mars 2021 à enrayer largement l'épidémie grâce à des mesures très strictes réunies sous le terme de Covid zéro. Mais le variant Omicron a battu en brèche cette stratégie, avec des bilans quotidiens qui dépassent désormais les décomptes officiels de la première vague épidémique à Wuhan (centre). Le pays le plus peuplé du monde a ainsi annoncé mercredi 20.472 cas positifs au cours des dernières 24 heures, un chiffre minime par rapport aux bilans de nombreux pays mais élevé pour la Chine, où les totaux quotidiens dépassaient encore à peine la centaine en février. La barre des 10.000 cas quotidiens n'a été franchie que dimanche. Covid-19: on est le mieux protégé après à la fois un vaccin et une infection, selon deux études Le gouvernement du Nigeria a levé la plupart des restrictions anti-Covid, notamment un couvre-feu nocturne et les limitations de rassemblement, imposées au début de l'épidémie dans le pays le plus peuplé d'Afrique. «La réponse au Covid-19 a été revue, compte tenu de la diminution du nombre de cas et du risque d'arrivée sur le territoire de nouveaux variants, ainsi que de la disponibilité des vaccins» dans le pays, selon un document officiel de la présidence envoyé mardi à l'AFP. Depuis le début de la pandémie en mars 2020, le pays a officiellement enregistré moins de 260.000 cas, dont 3.142 morts. Les autorités sanitaires grecques ont annoncé mardi une quatrième dose de vaccin pour «les personnes âgés de plus de 60 ans, surtout en présence d'une maladie sous-jacente» compte tenu des «données épidémiologiques» de Covid dans le pays. Maria Τhéodoridou, présidente du plan de vaccination en Grèce a également proposé, lors d'un point de presse, une quatrième dose pour les plus de 70 ans, surtout pour les résidents de maisons de retraite. Malgré les strictes mesures pour endiguer la pandémie, la Grèce continue à déplorer des dizaines de morts quotidiennement: 70 décès et 18.988 infections ont été enregistrés les dernières 24 heures, selon les données officielles. Le Covid en Afrique sud-saharienne, entre mythe et réalité La pandémie a fait officiellement au moins 6.182.955 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.009.390), devant le Brésil (660.586), l'Inde (521.518) et la Russie (370.311). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui