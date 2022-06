Covid-19 au Maroc: 607 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 2.950 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, à Casablanca, le 9 août 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Deux décès, 607 nouveaux cas de contamination et 299 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 6 et 7 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 2.950, alors que plus de 6,45 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 cas de contamination. Le pays totalise 265.900 cas de contamination, dont 6.876 décès et 178.423 guérisons. En Tunisie, 510 nouveaux cas de contamination et 662 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.042.872 cas de contamination, dont 28.641 décès et 1.028.885 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 6 cas de contamination et 21 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.205 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.086 guérisons. Un paquebot refusé au port de Tanger-ville, après la détection de cas positifs au Covid-19 parmi ses passagers Des habitants de Shanghai, reconfinés à la hâte en dépit d'une levée des restrictions anti-Covid la semaine dernière, ont manifesté leur colère lundi après deux mois d'un confinement éreintant de la métropole, a constaté l'AFP. La capitale économique chinoise, ville la plus cosmopolite du pays, a été confinée par étapes à partir de fin mars en réponse à une flambée épidémique à l'échelle nationale, la plus virulente depuis 2020. Après avoir assoupli plusieurs restrictions ces dernières semaines, les autorités permettent depuis mercredi aux habitants de zones jugées à «faible risque» de se déplacer librement dans la ville. Si beaucoup ont retrouvé une vie normale, plusieurs centaines de milliers d'autres restent soumis à des restrictions, tandis que certains doivent de nouveau s'enfermer après la découverte de personnes contaminées. C'est le cas des habitants d'un complexe résidentiel du district de Xuhui, situé dans le centre de Shanghai. Ils redoutent d'être envoyés de force en centre de quarantaine. Le continent africain a recensé jusqu'à lundi soir un total de 11.668.790 cas cumulés de Covid-19, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Covid-19 en Chine: Shanghai reprend vie, après deux mois de confinement Le nombre des décès liés à la pandémie a atteint à la même date 253.427 cas, alors que les guérisons ont totalisé 11.031.977, précise CDC Afrique qui relève de l’Union africaine. L'Afrique du Sud arrive en tête des pays les plus touchés avec un total de 3.968.205 cas depuis l’apparition de la Covid-19, souligne notamment CDC Afrique. Le gouvernement du Brésil a annoncé qu'une quatrième dose du vaccin contre le Covid-19 sera appliquée aux personnes de plus de 50 ans, une mesure déjà anticipée par certaines municipalités. Dans un communiqué officiel, le ministère de la Santé a expliqué que cette décision a été prise en raison de «la tendance à l'augmentation du nombre de cas de Covid-19, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables et les plus exposés». Après une forte incidence de la maladie au cours des deux premiers mois de cette année, il y avait eu une forte baisse du nombre de décès et de cas, qui s'est toutefois inversée ces dernières semaines. Depuis le milieu du mois dernier, le nombre moyen de décès a été d'environ 100 par jour et les cas se sont stabilisés à environ 40.000 toutes les 24 heures, alors qu'entre mars et avril, ils étaient tombés à environ 50 décès et moins de 10.000 infections. Covid-19: le nombre des nouvelles contaminations remonte, faut-il s’inquiéter? La pandémie a fait officiellement au moins 6.321.480 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.033.830), devant le Brésil (667.106), l'Inde (524.708) et la Russie (379.584). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune