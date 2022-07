Covid-19 au Maroc: 587 nouvelles contaminations en 24 heures, 3 décès et 17.302 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

Trois décès, 587 nouveaux cas de contamination et 2.613 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 11 et 12 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 17.302, alors que plus de 6,58 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 17 cas de contamination et 15 guérisons. Le pays totalise 266.274 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.701 guérisons. En Tunisie, 5.477 nouveaux cas de contamination et 2.011 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.052.180 cas de contamination, dont 28.691 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 62 cas de contamination et 75 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 61.292 cas de contamination au Covid-19, dont 986 décès et 58.586 guérisons. Tanger Med: une opération de trafic de tests rapides de Covid-19 déjouée, 8.860 unités saisies La Chine a confiné pour trois jours les 320.000 habitants d'une localité du centre du pays après la découverte d'un seul cas positif de Covid-19, au moment où le géant asiatique fait face à un rebond épidémique limité. Quasi épargnée par le coronavirus depuis deux ans, la Chine a connu au printemps une hausse des cas, inédite depuis 2020 par son ampleur, qui a frappé à des degrés divers de nombreuses provinces. Le récent rebond épidémique est bien moins important. Mais conformément à sa stratégie «zéro Covid», le pays continue d'y répondre par des confinements, des restrictions aux voyages et l'isolement des personnes testées positives dans des centres de quarantaine. Pour prévenir toute contagion, la ville de Wugang (centre) a décrété lundi trois jours de confinement après la découverte d'un seul cas positif au Covid-19. Selon un avis de la mairie, les 320.000 habitants ont interdiction de sortir de chez eux jusqu'à mercredi. Située à 750 kilomètres de Pékin dans la province du Henan, Wugang est une importante ville sidérurgique. Covid-19 au Maroc: hausse inquiétante du nombre de cas admis en réanimation Selon les estimations de la banque Nomura, près de 250 millions de Chinois sont soumis actuellement à diverses restrictions aux déplacements, dont des confinements. Ils étaient 114 millions, il y a une semaine. Les cas de Covid-19 sont repartis en forte hausse sur une semaine à Moscou, ont annoncé mardi les autorités sanitaires de la capitale russe, des infections portées par les sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron. «Au cours de la semaine écoulée, les nouveaux cas de Covid-19 ont augmenté de 57% par rapport à la semaine précédente», a indiqué le compte Telegram des services sociaux de Moscou. «Nous recommandons le port du masque dans les espaces publics, car les nouveaux sous-variants BA.4 et BA.5 d'Omicron se transmettent plus rapidement d'un individu à un autre», selon la même source. Depuis plusieurs semaines, les pays européens ont vu repartir à la hausse les infections par le nouveau coronavirus du fait de ces mêmes sous-variants. L'Union européenne a recommandé lundi un deuxième rappel de vaccin contre le Covid-19 à tous les plus de 60 ans, au lieu de 80 ans jusqu'ici, face à une importante vague estivale qui s'annonce. Voici le montant colossal dont a besoin l'Afrique pour se remettre des effets du Covid-19, selon la BAD La pandémie a fait officiellement au moins 6.374.717 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.046.232), devant le Brésil (673.814), l'Inde (525.474) et la Russie (381.621). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi