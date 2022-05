Covid-19 au Maroc: 58 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 307 cas actifs

Des jeunes acteurs de la société civile, le 5 octobre 2020, lors d'une campagne de sensibilisation à Casablanca sur les mesures de précaution à respecter pour freiner la propagation du Covid-19.

Aucun décès, 58 nouveaux cas de contamination et 47 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 4 et 5 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 307, alors que plus de 6,26 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté ne fait état d’aucun cas de contamination, ni de décès. Le pays totalise 265.784 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.358 guérisons. En Tunisie, 519 nouveaux cas de contamination et 16 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.040.712 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 4 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.699 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.694 guérisons. Mohamed Ouzzine hospitalisé après avoir contracté le Covid-19 Les autorités de la capitale chinoise, Beijing, ont décidé, mercredi, de maintenir les mesures de contrôle mises en place récemment dans le cadre des efforts visant à freiner l’envolée des infections au Covid-19. Ainsi, les entreprises de la capitale ont été appelées à maintenir le télétravail, au moment où les restaurants et autres lieux publics resteront fermés. Aucune indication n’a été fournie par les autorités quant à la date de la levée de ces restrictions. Beijing continuera à mettre en œuvre les mesures de contrôle après les vacances du 1er mai, qui se sont déroulées du 30 avril au 4 mai, y compris le report de la réouverture des écoles primaires et secondaires et la fermeture des lieux de divertissement culturel et sportif, a indiqué Xu Hejian, porte-parole du gouvernement municipal de Beijing. Par ailleurs, Beijing a également fermé une soixantaine de stations métro mercredi, soit environ 18% du réseau, dont beaucoup se trouvent à proximité de zones confinées. Plusieurs zones résidentielles de cette ville de 22 millions d’habitants sont toujours isolées au moment où les autorités poursuivent les opérations de dépistage pour identifier et isoler les cas d’infection. Covid-19: seul un patient hospitalisé sur quatre totalement rétabli après un an, selon une étude La mise en œuvre de ces mesures intervient suite à la nouvelle poussée du Covid-19 dans la métropole qui a recensé plus 500 infections depuis la fin du mois d’avril dernier. Mercredi, Beijing a signalé 42 nouvelles infections confirmées. Deux nouveaux sous-variants d'Omicron, dont la virulence reste encore à déterminer, sont à l'origine de la nouvelle vague de pandémie de Covid-19 en Afrique du Sud, a indiqué l'OMS mercredi. «Les scientifiques sud-africains qui ont identifié Omicron à la fin de l'année dernière ont maintenant signalé deux autres sous-variants d'Omicron, BA.4 et BA.5, comme étant à l'origine d'un pic de cas en Afrique du Sud», a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse. «Il est trop tôt pour savoir si ces nouveaux sous-variants peuvent causer des formes plus graves de la maladie que les autres sous-variants d'Omicron», mais les premières données suggèrent que le vaccin continue d'offrir une bonne protection contre les formes sévères du Covid et de réduire les risques de décès, a-t-il dit. L’Afrique du Sud, pays où moins de 45% de la population adulte est entièrement vaccinée, avait connu début mars une période de 48 heures sans aucun décès lié au Covid, une première depuis 2020. Le président Cyril Ramaphosa avait annoncé début avril la levée de toutes les restrictions légales liées à la pandémie. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste La pandémie de Covid-19 était responsable de la mort de 13 à 17 millions de personnes à la fin 2021, soit beaucoup plus que le nombre de morts officiellement recensés, selon une nouvelle estimation de l'OMS publiée jeudi. «De nouvelles estimations de l'Organisation mondiale de la santé montrent que le bilan total associé directement ou indirectement avec la pandémie de Covid-19 entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 est d'environ 14,9 millions de morts (une fourchette de 13,3 à 16,6 millions)», a révélé l'organisation dans un communiqué. Depuis le début de la pandémie, les chiffres des pays membres compilés par l'OMS arrivent à un total de 5,4 millions de morts sur la même période, mais l'OMS a averti de longue date que ces chiffres sous-estimaient la réalité.

Par Nisrine Zaoui