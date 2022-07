Covid-19 au Maroc: 554 nouvelles contaminations en 24 heures, 2 décès et 6.110 cas actifs

Un agent de santé prépare une dose de vaccin anti-coronavirus, dans un centre de vaccination à Marrakech, le 31 décembre 2021.

Deux décès, 554 nouveaux cas de contamination et 1.004 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 27 et 28 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 6.110, alors que plus de 6,66 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 86 cas de contamination et 54 guérisons. Le pays totalise 267.096 cas de contamination, dont 6.876 décès et 179.205 guérisons. En Tunisie, 14.323 nouveaux cas de contamination et 99 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 55 cas de contamination, un décès et 97 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.457 cas de contamination au Covid-19, dont 991 décès et 60.653 guérisons. L’état d’urgence sanitaire au Maroc prolongé jusqu’au 30 septembre Quelque 5% des personnes atteintes de Covid-19 subissent une perturbation durable de leur odorat ou de leur goût, estime une vaste étude publiée jeudi dans le British Medical Journal, alors que l'on ignore encore largement à quel point ce symptôme emblématique de la maladie peut perdurer. L'étude a compilé une vingtaine de travaux préalables, qui représentent un total de plus de 3.500 patients. Cette démarche confère à ce type d'étude plus de poids qu'un travail isolé. Au terme de cette étude, les auteurs concluent qu'après six mois, 2% des patients disent ne pas avoir retrouvé leur goût et 4% déclarent la même chose au sujet de leur odorat. Il existe néanmoins un flou quant au fait d'avoir intégralement retrouvé ces sens, ou seulement en partie. En tenant compte de cet élément, les chercheurs estiment que ces sens restent durablement perturbés chez environ 5% des patients - 5,6% pour l'odorat et 4,4% pour le goût. Les femmes semblent plus affectées que les hommes, ce sur quoi l'étude n'est pas en mesure de donner des explications. Cette étude a fait le choix de ne retenir que les travaux qui se basent sur les déclarations des patients eux-mêmes quant au fait d'avoir retrouvé le goût et l'odorat. Ces derniers n'y sont pas évalués par des tests objectifs. Selon les auteurs, leurs chiffres seraient probablement plus élevés en intégrant les études basées sur ce type de tests. Deux études concluent que la pandémie a commencé sur le marché de Wuhan Les ventes du vaccin et de la pilule anti-Covid de Pfizer ont dopé ses résultats au deuxième trimestre, le groupe pharmaceutique américain prévoyant toujours d'en vendre pour 54 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année. D'avril à juin, le chiffre d'affaires du laboratoire a bondi de 47% pour atteindre 27,74 milliards de dollars, un record. Son bénéfice net s'est quant à lui envolé de 78%, à 9,9 milliards de dollars. Les ventes du vaccin contre le Covid-19 Comirnaty, développé en collaboration avec le groupe allemand BioNTech, ont atteint 8,8 milliards de dollars (+20% par rapport à la même période en 2021), avec une hausse des ventes dans les pays émergents et des livraisons dans certains pays développés. Les livraisons ont en revanche ralenti aux Etats-Unis et au Canada. Les ventes de la pilule anti-Covid Paxlovid, lancée fin 2021 et récemment utilisée par le président américain Joe Biden, ont de leur côté atteint 8,1 milliards de dollars. Sans ces deux produits, et sans les effets de change, le chiffre d'affaires de Pfizer aurait progressé de 1% seulement. Covid-19: les vaccins ont évité près de 20 millions de morts en 2021, selon une modélisation La pandémie a fait officiellement au moins 6.411.887 morts dans le monde depuis fin décembre 2019.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.053.969), devant le Brésil (677.871), l'Inde (526.211) et la Russie (382.272). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui