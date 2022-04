Covid-19 au Maroc: 54 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 704 cas actifs

Une personne âgée reçoit une troisième dose du vaccin anti-Covid-19 à Salé, le 6 octobre 2021. Cette injection intervient dans le contexte de la vaccination de personnes ciblées, ayant reçu leurs deux premières doses depuis au moins six mois.

© Copyright : MAP

Aucun décès, 54 nouveaux cas de contamination et 69 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 12 et 13 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 704, alors que plus de 6,19 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 13 avril © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 nouveaux cas infectés par le Covid-19, et 4 guérisons. Le pays totalise 265.730 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.327 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, une guérison a été enregistrée, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.677 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.679 guérisons. Covid-19: l’Espagne assouplit les conditions d’entrée sur son territoire La Grèce a annoncé mercredi la levée pour l'été des dernières mesures contre le coronavirus, précisant que le port obligatoire du masque et la présentation du certificat de vaccination dans les commerces ne seraient plus requis à l'ouverture de la saison touristique. «Compte tenu des données épidémiologiques et des recommandations des experts, nous annonçons l'allègement des mesures contre la pandémie du Covid-19», a annoncé le ministre de la Santé, Thanos Plevris. «Du 1er mai au 31 août», le certificat de vaccination dont la présentation était jusqu'ici obligatoire dans les restaurants, bars et magasins, ne sera plus demandé, a-t-il précisé à la presse. Quant au port du masque, il ne sera plus obligatoire dans les espaces clos à partir du 1er juin. La campagne de vaccination en Italie contre le Covid-19 a permis d'éviter environ 150.000 morts, a indiqué l'Institut supérieur de la santé (ISS) dans une étude publiée mercredi. La vaccination a en outre permis d'éviter huit millions de cas supplémentaires de Covid-19, plus de 500.000 hospitalisations et plus de 55.000 cas en soins intensifs, selon la même source. «Cette estimation concerne la période entre le 27 décembre 2020, date de début de la campagne de vaccination, et le 31 janvier 2022», précise l'ISS dans son rapport. Covid-19: Roche obtient le statut «revue prioritaire» pour son tocilizumab aux États-Unis L'Italie est l'un des pays européens ayant payé le plus lourd tribut à la pandémie, qui a fait plus de 161.000 morts à ce jour. Selon le ministère de la Santé, près de 90% de la population de plus de 12 ans a complété la vaccination tandis que ce chiffre tombe à un peu plus de 34% pour la tranche d'âge 5-11 ans. En France, depuis son pic début avril, l'épidémie de Covid-19 est sur un plateau et les contaminations stagnent depuis plusieurs jours, tandis que le nombre de malades hospitalisés ne cesse d'augmenter et se rapproche des 25.000, selon les chiffres quotidiens publiés mardi. La vague ne se retire toujours pas: avec 190.762 cas positifs enregistrés en 24 heures par Santé publique France, la moyenne des sept derniers jours s'établit à 133.586, après avoir oscillé entre 133.000 et 136.000 depuis une semaine. La tendance est à la hausse à l'hôpital, où l'on dénombre désormais 24.693 malades infectés, soit 488 de plus que la veille et environ 4.000 de plus en deux semaines. Le décompte macabre du Covid s'est encore alourdi de 156 à l'hôpital en 24 heures, portant le total à 143.625 en France depuis le début de la pandémie, il y a plus de deux ans. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste La pandémie a fait officiellement au moins 6.209.276 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.013.044), devant le Brésil (661.552), l'Inde (521.746) et la Russie (372.245). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi