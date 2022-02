Covid-19 au Maroc: 524 nouvelles contaminations en 24 heures, 11 décès et 8.834 cas actifs

Arrivée des Marocains résidents à l'étranger (MRE) à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, dans un des premiers vols de Air Arabia en provenance de Toulouse (France), le lundi 7 février 2022.

11 décès, 524 nouveaux cas de contamination et 1.034 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 18 et 19 février 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 8.834, alors que plus de 5,44 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du samedi 19 février © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 316 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 8 décès et 270 guérisons. Le pays totalise 263.685 cas de contamination, dont 6.780 décès et 176.297 guérisons. En Tunisie, 5.398 nouveaux cas de contamination, 33 décès et 4.542 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 979.612 cas de contamination, dont 27.375 décès et 914.534 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 nouveaux cas de contaminations et 1 décès ont été recensés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.595 cas de contamination au Covid-19, dont 976 décès. Covid-19: chez les vaccinés, le risque de formes graves est lié à l'âge ou aux comorbidités, confirme une vaste étude Les JO de Pékin n'ont pas attiré la grande foule sur les différents sites olympiques. En raison des mesures drastiques prises contre la propagation du Covid-19 en Chine, les organisateurs avaient décidé cette année d'annuler la vente de billets au public. Résultat: n'étaient présents en tribunes que quelques invités et membres des différents staffs et du CIO. Pékin 2022 a fait savoir que moins de 100.000 personnes avaient assisté aux épreuves, 97.000 précisément avant les deux derniers jours de compétition, sachant que 40.000 personnes avaient pris place dans le stade olympique pour la cérémonie d'ouverture. Un million de billets avaient trouvé preneurs lors des précédents Jeux olympiques en Corée du Sud. L'épidémie continue de sévir en France. Ces dernières 24 heures, 273 personnes y sont décédées du Covid-19, selon Santé publique France. 29.194 malades sont hospitalisés, dont 1.795 depuis la veille. 2.970 patients sont traités en services de soins critiques - parmi eux, 196 sont arrivés ce vendredi. Si on observe une tendance à la baisse chez les patients hospitalisés atteints du Covid, en réanimation et dans le nombre de contaminations, le nombre de morts demeure stable. Les cas de réinfection par le Covid-19 ne sont «pas rares» en France, notamment dans le contexte de la flambée des contaminations liée au variant Omicron, a noté vendredi Santé Publique France. On parle de réinfection lorsqu'un premier épisode de Covid est suivi d'un deuxième, avec deux souches différentes du virus, a expliqué l'agence sanitaire lors d'un point presse. Le vaccin de Novavax, qui n'utilise pas la technologie de l'ARN messager, contrairement à ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, «est une option qui peut convaincre certains, qui étaient hésitants, à recevoir leur première dose», a estimé auprès de l'AFP Silvia Taylor, directrice monde pour la Biotech américaine. «La vaccination primaire reste toujours importante», a-t-elle encore souligné, alors que dans de nombreux pays dans le monde, le taux de vaccination reste très faible. Covid-19: les bébés de mères vaccinées durant leur grossesse bien protégés contre les hospitalisations La police canadienne a lancé hier une opération d’envergure pour débloquer les rues du centre d’Ottawa, paralysées depuis trois semaines par des opposants aux mesures sanitaires. Ce mouvement a contraint le Parlement canadien à rester exceptionnellement fermé. Les policiers, déployés en masse dans les rues de la capitale fédérale, ont procédé à des premières arrestations. En Angleterre, la fin envisagée des restrictions fait craindre une reprise rapide de l’épidémie. La fin des dépistages et de l’isolement pourrait entraîner une «croissance épidémique rapide», estiment des experts britanniques à partir d’un travail de modélisation. Parmi les propositions attendues figurent en effet la suppression des tests gratuits à domicile et la suppression progressive des tests PCR. Il est également probable que l’obligation pour toute personne atteinte du Covid-19 de s’isoler prendra bientôt fin, indique le journal britannique The Guardian. L’efficacité des vaccins n’est pas égale chez tout le monde. Le journal médical BMJ vient de publier une étude montrant que les niveaux d’anticorps Covid pour les personnes qui ont eu des doses d’AstraZeneca ou de Pfizer diminuent avec l’âge et sont plus élevés chez les femmes et les personnes ayant déjà contracté le Covid-19. La Corée du Sud signale plus de 100.000 nouveaux cas pour la première fois. La Corée du Sud a fait état de précisément 109.831 nouveaux cas de Covid, dont 109.715 cas locaux. C’est la première fois que le nombre de contaminations quotidiennes dépasse la barre des 100.000, depuis le début de la pandémie.

Par Majda Benthami