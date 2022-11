Covid-19 au Maroc: 49 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 811 cas actifs

Un technicien de laboratoire analyse les résultats d'un test de diagnostic du Covid-19.

VidéoAucun décès, 49 nouveaux cas de contamination et 109 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 19 et 20 novembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 811, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 6 cas de contamination, alors qu'aucun décès n'a été déploré. Le pays totalise 271.011 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.519 guérisons. En Tunisie, 8 nouveaux cas de contamination et 1 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.146.799 cas de contamination, dont 29.266 décès et 1.133.608 guérisons depuis mars 2020. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? En Mauritanie, un seul cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.418 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Le bilan Covid-19 du 20 novembre 2022 © Copyright : DR

La France est-elle passée à côté d'une reprise épidémique? La grève récente des biologistes n'a pas permis aux autorités sanitaires de suivre convenablement l'évolution de l'épidémie de Covid-19 ces derniers jours. Pendant plusieurs jours, les laboratoires d'analyses médicales ont en effet arrêté de transmettre les résultats des tests de dépistage aux autorités sanitaires, avant de fermer purement et simplement leurs portes du 14 au 16 novembre. Le nombre de cas d'infections au virus était donc relativement bas. Le retour à la normale -tout à fait récent- a apporté son lot de vérités sur le front de la pandémie. «Je pense que l’on a loupé la vraie reprise épidémique il y a une dizaine de jours», évoque ainsi Yannick Simonin, maître de conférences en virologie à l’université de Montpellier, dans les colonnes du Parisien. Plusieurs facteurs - désormais connus - permettaient pour autant d'anticiper cette reprise épidémiologique. Des températures moins élevées d'abord, qui incitent les Français à se regrouper en intérieurs: nous rappelons ainsi que les contaminations au Covid-19 se font avant tout dans les espaces clos. Le détail de la ventilation du Fonds spécial de gestion du Covid-19 L'arrivée, aussi, d'un nouveau variant dans l'Hexagone. Le variant BQ.1.1. -qui appartient à la famille des variants Omicron- gagne progressivement du terrain dans le pays. Cette nouvelle souche est quasiment majoritaire dans le pays: selon les dernières données de Santé Publique France, plus de 43% des contaminations au Covid-19 sont liées à ce variant.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.625.756 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.102.505), devant le Brésil (688.994), l'Inde (530.574) et la Russie (391.454). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami