Covid-19 au Maroc: 47 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 366 cas actifs

Un dispositif de test PCR.

© Copyright : DR

Aucun décès, 47 nouveaux cas de contamination et 40 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 3 et 4 janvier 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 366, alors que plus de 6,8 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état d’un (1) cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré. Le pays totalise 271.230 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.653 guérisons. En Tunisie, 74 nouveaux cas de contamination et un (1) décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.147.645 cas de contamination, dont 29.285 décès et 1.134.465 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, aucun cas n’a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.425 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Voici pourquoi le Maroc interdit l’accès aux voyageurs venus de Chine, selon des experts L'imposition de tests Covid aux voyageurs en provenance de Chine par un nombre croissant de pays constitue une réponse «impulsive» et «inefficace», a regretté mercredi l'Iata, principal représentant des compagnies aériennes mondiales. «Plusieurs pays introduisent le test Covid-19 et d'autres mesures pour les voyageurs en provenance de Chine, alors que le virus circule déjà largement à l'intérieur de leurs frontières. Il est extrêmement décevant de voir ce rétablissement impulsif de mesures qui se sont avérées inefficaces au cours des trois dernières années», a estimé Willie Walsh, directeur général de l'Iata (Association internationale du transport aérien), cité dans un communiqué. Pékin a considéré «inacceptable» mardi l'imposition de ces mesures par une douzaine de pays, parmi lesquels les Etats-Unis, l'Australie, l'Italie ou la France, les jugeant «dénuées de base scientifique». Un avis partagé par l'organisation qui revendique dans ses rangs 300 compagnies totalisant 83% du trafic aérien mondial: les études ont selon elle montré que «la mise en place d'obstacles aux voyages ne changeait rien au pic de propagation des infections. Tout au plus, les restrictions ont retardé ce pic de quelques jours». Trois ans après le début de la pandémie, le secteur aérien dispose selon l'organisation des «outils nécessaires» pour faire face au virus «sans recourir à des mesures inefficaces qui coupent les déplacements internationaux, nuisent aux économies et détruisent des emplois». Pékin dénonce les tests Covid pour les voyageurs venant de Chine et menace de «contre-mesures» Le trafic aérien mondial devrait en 2022 atteindre 70,6% de son niveau de 2019, mais il stagnait à 44,3% dans la région Asie-Pacifique, principalement en raison de la politique zéro Covid chinoise -finalement levée le 7 décembre-, estimait l'Iata début décembre. La pandémie a fait officiellement au moins 6.701.718 morts dans le monde, depuis fin décembre 2019, selon un bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.118.757), devant le Brésil (694.235), l'Inde (530.707) et la Russie (393.898). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami