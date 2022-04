Covid-19 au Maroc: 46 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 410 cas actifs

Une soignante porte dans sa main gantée des seringues contenant le sérum du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination anti-Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 46 nouveaux cas de contamination et 38 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 29 et 30 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 410, alors que plus de 6,25 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 cas de contamination. Le pays totalise 265.784 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.346 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 1 cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.687 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.694 guérisons. Le pétrole sombre, le Covid-19 en Chine fait peser des inquiétudes sur la demande Les habitants de Pékin devront présenter un test Covid négatif pour accéder aux lieux publics à partir du 5 mai, ont indiqué samedi les autorités de la capitale chinoise. Pour les activités telles que les événements sportifs et les voyages en groupe, les participants devront également présenter un test Covid négatif effectué dans les 48 dernières heures, ainsi que la preuve qu'ils ont été entièrement vaccinés. Cette annonce intervient au premier jour d'un week-end prolongé à l'occasion de la Fête du travail. Les Chinois en profitent généralement pour voyager à travers le pays, mais cette année, la pire flambée de cas depuis début 2020 en contraint beaucoup à rester chez eux. La Chine a enregistré plus de 10.700 nouveaux cas positifs à travers le pays, la quasi-totalité à Shanghai, la capitale économique. Le nombre de nouveaux cas est cependant en baisse dans cette métropole de l'est du pays dont les 25 millions d'habitants subissent depuis début avril un dur confinement. Un comité d'experts indépendants devrait être réuni en juin par l'Agence américaine des médicaments (FDA) pour examiner l'extension du vaccin anti-Covid de Pfizer et de Moderna aux bébés dès six mois. Moderna a déposé jeudi auprès de la FDA une demande d'autorisation de son vaccin pour les enfants âgés entre 6 mois et 5 ans, et il est attendu que Pfizer en fasse de même en juin pour les enfants entre 6 mois et 4 ans. Cette tranche d'âge est la dernière à ne pouvoir être vaccinée aux Etats-Unis, ainsi que dans de nombreux pays. Covid: Pékin annonce un renforcement des mesures Pour que ces vaccins soient autorisés, les données d'essais cliniques fournies par les entreprises doivent d'abord être examinées par un comité d'experts, avant que la FDA ne rende sa décision. Vendredi, l'agence américaine a annoncé planifier plusieurs réunions de ce comité, les 8, 21 et 22 juin, afin de discuter des «autorisations d'utilisation en urgence des vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna, pour inclure les populations plus jeunes», selon un communiqué. Les autorités sanitaires de l'État australien de Victoria ont annoncé avoir détecté le sous-variant Omicron BA.2.12.1 dans les eaux usées de Melbourne. Le département de la Santé de Victoria a confirmé la découverte vendredi et a annoncé que les autorités donneraient désormais la priorité au séquençage des échantillons PCR des cas de Covid-19 dans la zone de captage d'eau pour mieux saisir la propagation du BA.2.12.1. «Les premières preuves suggèrent qu'il est plus transmissible que BA.2 mais ne provoque pas de maladie plus grave», a déclaré le département de la Santé de Victoria. Le sous-variant BA.2.12.1 est actuellement en augmentation aux États-Unis, où il représente près de 30% des séquences identifiées à l'échelle nationale, selon les centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains (CDC). De même, il se propage rapidement à travers l'Europe. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste La pandémie a fait officiellement au moins 6.259.009 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.020.660), devant le Brésil (663.484), l'Inde (523.803) et la Russie (375.727). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui