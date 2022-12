Covid-19 au Maroc: 46 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 1.080 cas actifs

Un praticien de santé tient une dose d'un vaccin anti-Covid-19, au cours d'une opération de vaccination des troupes et des officiers de la Marine royale.

Aucun décès, 46 nouveaux cas de contamination et 107 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 4 et 5 décembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.080, alors que plus de 6,86 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 5 cas de contamination, alors qu’aucun décès n’a été déploré. Le pays totalise 271.107 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.578 guérisons. En Tunisie, 2 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible qui ne souligne aucun cas de décès. Le pays totalise 1.147.072 cas de contamination, dont 29.268 décès et 1.133.897 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un seul cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.421 cas de contamination au Covid-19, dont 997 décès. Chine: protestations à Shanghai contre les confinements anti-Covid Shanghai va supprimer à partir de ce lundi certaines mesures de la politique draconienne anti-Covid en vigueur en Chine, ont annoncé les autorités dimanche, après une vague de manifestations historiques contre les restrictions sanitaires et pour plus de libertés politiques. Les habitants de ce centre financier de la Chine pourront à nouveau utiliser les transports en commun et accéder à certains lieux publics comme les parcs et les attractions touristiques, sans avoir à présenter un résultat de test PCR négatif datant de moins de 48 heures, ont indiqué les autorités dans un message diffusé sur le réseau social WeChat. Shanghai emboîte le pas de nombreuses villes, dont Pékin, Tianjin, Shenzhen et Chengdu, qui ont annulé samedi l'obligation de présenter un test négatif dans les transports publics. La colère des Chinois à l'égard de la ligne dure en matière de lutte contre la pandémie a débordé dans les rues le week-end dernier, une mobilisation d'une ampleur inédite depuis des décennies. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters La Chine a rapidement cherché à étouffer le mouvement, avec une forte présence policière dans les rues et un renforcement de la surveillance des réseaux sociaux. En parallèle, plusieurs villes ont commencé à assouplir les restrictions, en particulier en abandonnant les tests quotidiens de masse, un des piliers fastidieux du zéro-Covid, en place depuis près de trois ans. Les autorités locales de Pékin ont également abandonné samedi l'enregistrement du nom réel qui était requis pour l'achat de médicaments contre le rhume et la fièvre. La pandémie a fait officiellement au moins 6.646.083 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un dernier bilan. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.106.640), devant le Brésil (690.213), l'Inde (530.628) et la Russie (392.231). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami