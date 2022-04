Covid-19 au Maroc: 42 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 402 cas actifs

Un agent de santé marocain administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 dans un centre de vaccination, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

Aucun décès, 42 nouveaux cas de contamination et 30 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 28 et 29 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 402, alors que plus de 6,25 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 cas de contamination. Le pays totalise 265.781 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.346 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 1 cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.685 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.694 guérisons. Covid-19 en Chine: Pékin étend le dépistage, le confinement menace Les Italiens n'auront plus besoin de pass sanitaire et vont tomber le masque à partir du 1er mai dans les bars, les restaurants et au bureau, mais devront le garder encore un peu dans les transports et au cinéma. En effet, le ministre de la Santé italien, Roberto Speranza, a signé jeudi soir un décret levant l'obligation du port du masque dans les discothèques, les bars et restaurants ou les supermarchés, ainsi que sur la plupart des lieux de travail où il restera en revanche «fortement recommandé». Il sera en revanche impératif jusqu'au 15 juin dans les transports collectifs, ainsi que pour tous les types de spectacle (cinéma, théâtre, musique), de même que pour les activités sportives en intérieur. Il sera également obligatoire pour les employés ou visiteurs des structures sanitaires ou des résidences pour personnes âgées, et à l'école jusqu'aux vacances d'été. La Chine a déclaré vendredi qu'elle poursuivrait sa stratégie zéro Covid, «atout majeur» contre le Covid-19, malgré la frustration croissante à Shanghai où des habitants confinés protestent désormais en frappant sur leurs casseroles aux fenêtres. «C'est un atout majeur pour prévenir et maîtriser l'épidémie», en Chine, où vivent 1,4 milliard de personnes, a plaidé vendredi devant la presse Li Bin, un vice-ministre de la Santé. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste «Notre pays est très peuplé, avec des déséquilibres régionaux en termes de développement et un manque de ressources médicales. Si nous assouplissons (les mesures) et laissons le virus se propager, beaucoup de personnes seront infectées». La stratégie zéro Covid a permis de limiter le nombre de morts de la maladie (officiellement moins de 5.000). Mais les longs confinements pèsent sur l'économie et sont mal vécus par la population. La célèbre fête de la Bière de Munich aura bien lieu cette année, du 17 septembre au 3 octobre 2022, après son annulation deux années de suite en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé vendredi le maire de la capitale bavaroise. «J'ai chargé l'administration de lancer l'organisation de l'Oktoberfest 2022 sans restrictions» sanitaires, a expliqué le maire, Dieter Reiter, lors d'une conférence de presse. Le rendez-vous, qui réunit en temps normal plus de 5 millions de personnes, dont un tiers en provenance de l'étranger, avait été annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. La situation sanitaire reste dégradée en Allemagne, qui enregistre actuellement plus de 100.000 nouveaux cas de Covid toutes les 24 heures. Le taux d'incidence sur sept jours dépasse les 750 et plusieurs experts mettent en garde contre un regain épidémique. Covid-19: seul un patient hospitalisé sur quatre totalement rétabli après un an, selon une étude La pandémie a fait officiellement au moins 6.256.182 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.020.159), devant le Brésil (663.289), l'Inde (523.753) et la Russie (375.400). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Maya Zidoune