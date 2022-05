Covid-19 au Maroc: 41 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 299 cas actifs

Une soignante porte dans sa main gantée des seringues contenant le sérum du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination anti-Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 41 nouveaux cas de contamination et 22 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 7 et 8 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 299, alors que plus de 6,27 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 cas de contamination. Le pays totalise 265.794 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.362 guérisons. En Tunisie, 519 nouveaux cas de contamination et 16 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.040.712 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 17 cas de contamination et 2 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.736 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.702 guérisons. Covid-19: seul un patient hospitalisé sur quatre totalement rétabli après un an, selon une étude Le taux de positivité de la Covid-19 en Afrique du Sud a grimpé à 31,1% , soit le taux le plus élevé de ces derniers mois, a révélé dimanche le ministère de la Santé. L'augmentation notable intervient après que plus de 8.500 nouvelles infections ont été enregistrées à travers le pays au cours des dernières 24 heures, a précisé le ministère, notant que la majorité des nouveaux cas ont été détectés dans la province du Gauteng qui comprend la capitale Pretoria et Johannesburg. «L'Afrique du Sud est exposée à un grand risque de recrudescences des contaminations», a déclaré le ministre Joe Phaahla dans un point de presse, notant que les prochains jours donneront une indication précise quant au début de la cinquième vague de la pandémie. L’Afrique du Sud est officiellement le pays le plus affecté par la pandémie dans le continent. Selon les chiffres du ministère de la Santé, le pays a enregistré plus de 3,8 millions d’infections au coronavirus, dont plus de 100.300 morts. La Nouvelle-Zélande a signalé son premier cas d'infection au variant Omicron BA.5, a annoncé dimanche le ministère de la Santé dans un communiqué. Une personne venant d'Afrique du Sud a été confirmée comme portant le variant BA.5 d'Omicron, a indiqué le ministère, ajoutant qu'il s'agit du premier cas connu du variant en Nouvelle-Zélande. Ce nouveau variant vient s'ajouter au BA.4 détecté le 1er mai en Nouvelle-Zélande, également chez une personne en provenance d'Afrique du Sud. Covid-19 en Chine: Pékin étend le dépistage, le confinement menace La Nouvelle-Zélande a signalé dimanche 7.510 nouvelles infections au Covid-19. Le pays a également recensé 15 décès liés au Covid-19 au cours des deux derniers jours. La Nouvelle-Zélande a signalé 986.261 cas confirmés d'infections au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Le Laos abandonnera ses restrictions aux frontières pour les touristes entièrement vaccinés à partir de lundi, après une baisse des infections et des décès liés coronavirus, ont déclaré de hauts responsables. La vice-ministre et chef adjointe du bureau du Premier ministre, Thipphakone Chanthavongsa, a déclaré samedi que les recommandations d'experts sur l'entrée dans le pays et la détente des restrictions pour les locaux avaient été approuvées. «Le gouvernement considère qu'il est temps de développer l'économie», a-t-elle déclaré. Les mesures d'assouplissement prévoient la réouverture des points de contrôle internationaux aux citoyens laotiens et aux étrangers, à condition qu'ils soient entièrement vaccinés. Les visiteurs non vaccinés devront présenter un test antigénique rapide délivré dans les 48 heures suivant leur départ de leur pays d'origine. Vaccins anti-Covid-19: l'inégalité d'accès liée à des problèmes logistiques, selon un spécialiste La pandémie a fait officiellement au moins 6.275.714 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.024.525), devant le Brésil (664.179), l'Inde (524.064) et la Russie (376.828). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi