Covid-19 au Maroc: 4.009 nouvelles contaminations en 24 heures, 3 décès et 22.018 cas actifs

Des personnes attendent de recevoir une injection d'un vaccin anti-Covid-19, dans un centre de vaccination à Salé, le 6 octobre 2021.

© Copyright : MAP

Trois décès, 4.009 nouveaux cas de contamination et 1.225 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 27 et 28 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 22.018, alors que plus de 6,54 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 11 cas de contamination et 7 guérisons. Le pays totalise 266.049 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.510 guérisons. En Tunisie, 668 nouveaux cas de contamination et 483 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.043.540 cas de contamination, dont 28.646 décès et 1.029.368 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 43 cas de contamination et 8 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.494 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.277 guérisons. Covid-19 au Maroc: un niveau de transmission actuellement élevé, prévient le Dr Mouad Merabet La Chine a décidé de réduire la durée d'isolement pour les voyageurs entrants, suite à la nette amélioration de la situation épidémiologique dans le pays, selon un nouveau protocole de contrôle du Covid-19 publié mardi. En vertu du nouveau protocole, les voyageurs entrants seront placés en observation médicale en isolement dans des lieux désignés pendant 7 jours, plus 3 jours de surveillance à domicile. Il s'agit d'une réduction notable par rapport aux 14 jours d'observation en isolement, plus 7 jours de surveillance à domicile prévus dans la version précédente du protocole. Selon la neuvième édition du protocole, les personnes considérées comme ayant eu des contacts étroits avec les contacts étroits du Covid-19 seront soumises à sept jours d'observation à domicile, au lieu de sept jours d'observation en isolement. En vertu du nouveau protocole, la Chine augmentera à une fois par jour la fréquence des tests d'acide nucléique pour les personnes en contact direct avec les voyageurs et marchandises entrants. Par ailleurs, la Commission nationale chinoise de la santé a fait état, mardi, de «progrès remarquables» réalisés par le pays pour contrôler la pandémie du Covid-19, tout en soulignant que la situation continue de fluctuer. Covid-19: les vaccins ont évité près de 20 millions de morts en 2021, selon une modélisation La récente résurgence des infections au Covid-19 continue de s’apaiser, mais la vigilance demeure de mise en raison de la fluctuation de la situation épidémiologique, a indiqué Lei Zhenglong, un responsable de la Commission. La Chine a signalé 25 nouveaux cas locaux d'infection au Covid-19 en moyenne chaque jour du 20 au 27 juin, a dit le responsable, relevant que des infections sont toujours signalées dans certaines régions. Il a mis en garde contre le risque de propagation dans les communautés, soulignant que la pandémie se développe et le virus continue d’évoluer. En France, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, «demande aux Français de remettre le masque dans les transports», par civisme, face à la remontée des cas de Covid-19, a-t-elle plaidé lundi sur la radio RTL. La ministre a évoqué le «devoir citoyen», consistant à «se protéger soi-même, face à un variant très transmissible», mais aussi à «protéger les autres et notamment les plus fragiles», dans les endroits confinés. Le tout sans «aller jusqu'à l'obligation» du port du masque. La France, comme les pays européens, est confrontée à un regain de contaminations, notamment avec le variant BA.5. Brigitte Bourguignon en avait déjà appelé jeudi dernier à la «responsabilité citoyenne» pour y faire face. Elle a aussi réitéré son appel à un nouveau rappel de vaccination avec la quatrième dose pour certaines catégories de la population. «Je fais un appel pour que les personnes qui n'y ont pas eu recours le fassent très vite», a-t-elle dit en citant les plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées. Le ministre de la Culture, Mehdi Bensaïd, testé positif au Covid-19 La pandémie a fait officiellement au moins 6.352.108 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.041.027), devant le Brésil (670.606), l'Inde (525.047) et la Russie (380.943). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami