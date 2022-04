© Copyright : MAP

Un décès, 40 nouveaux cas de contamination et 58 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 27 et 28 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 390, alors que plus de 6,25 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Bilan du 28 avril

© Copyright : ministère de la Santé

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état d’un cas de contamination. Le pays totalise 265.778 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.346 guérisons.

En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 1 cas de contamination a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.685 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.694 guérisons.

La grande métropole chinoise de Canton (Sud) a annulé jeudi des centaines de vols et lancé le dépistage d'environ six millions d'habitants après la découverte d'un seul cas suspect de Covid-19.

Quasi-épargnée par le coronavirus depuis deux ans, la Chine affronte depuis mars une hausse des cas, inédite depuis 2020 par son ampleur, qui frappe à des degrés divers de nombreuses provinces.

Shanghai, confinée, est la ville la plus touchée pour l'instant, avec des dizaines de nouveaux morts quotidiens. La capitale Pékin a déjà confiné environ 150 immeubles après une centaine de cas positifs en une semaine.

Conformément à sa stratégie zéro Covid, la Chine répond à cette flambée épidémique par des confinements, des restrictions aux voyages et l'isolement des personnes testées positives dans des centres de quarantaine.

Taïwan a enregistré jeudi plus de 10.000 nouvelles infections au coronavirus pour la première fois depuis le début de la pandémie, après la décision du gouvernement début avril d'abandonner sa stratégie zéro Covid.

«Nous avons 11.353 infections locales, deux morts et 164 cas importés», a annoncé le ministre de la Santé, Chen Shih-chung, jeudi lors d'une conférence de presse.

Taïwan a conservé pendant les deux premières années de pandémie un faible taux de contamination grâce à une fermeture des frontières et des règles strictes de quarantaine.

Une recrudescence l'an dernier avait entraîné une nouvelle mise en œuvre des mesures de distanciations sociales, coûteuses pour l'économie, jusqu'à la fin de cette vague.

Les infections reprennent désormais mais les dirigeants ont annoncé qu'ils suivraient l'exemple d'autres économies, comme Singapour, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui sont passées d'une stratégie de zéro Covid à l'acceptation d'une hausse des cas.

Le principal conseiller médical du président Biden, Anthony Fauci, a déclaré que les Etats-Unis étaient sortis «de la phase de pandémie» avec le Covid-19.

«Nous n'avons pas 900.000 nouvelles infections par jour et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'hospitalisations et des milliers de décès. Nous sommes à un niveau bas en ce moment», a déclaré l'expert en maladies infectieuses à l'animatrice Judy Woodruff lors d'une apparition récemment dans PBS NewsHour.

Le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses a toutefois prévenu que les Etats-Unis n'allaient pas «éradiquer» le virus et a rappelé qu'au niveau mondial, la pandémie était «en cours».

Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), la moyenne quotidienne des cas de Covid-19 aux Etats-Unis est de 47.407 contre plus d'un million au pic de la vague Omicron en janvier, tandis que la moyenne quotidienne des décès est de 330. Les hospitalisations quotidiennes sont d'un peu plus de 1.750.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.253.116 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.019.774), devant le Brésil (663.165), l'Inde (523.693) et la Russie (375.400).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.