Covid-19 au Maroc: 4 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 128 cas actifs

Des Marocains attendent leur tour dans un centre de vaccination Covid-19, à Casablanca, le 9 août 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Aucun décès, 4 nouveaux cas de contamination et 7 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 25 et 26 septembre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 128, alors que plus de 6,81 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan fait état de 4 cas de contamination, aucun décès et 4 guérisons. Le pays totalise 270.641 cas de contamination, dont 6.879 décès et 182.288 guérisons. En Tunisie, 182 cas de contamination, 4 décès et 342 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.145.345 cas de contamination, dont 29.246 décès et 1.132.072 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 2 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.791 cas de contamination au Covid-19, dont 994 décès. Covid-19: la fin de la vague Omicron n'est pas synonyme de fin de la pandémie, met en garde le ministère de la Santé Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a annoncé dimanche avoir été testé positif au Covid-19 et avoir suspendu provisoirement son agenda, quelques jours après avoir participé à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. «Ce matin, j'ai été testé positif au Covid-19», a annoncé le Premier ministre sur Twitter, en précisant annuler sa venue à la «Fête de la rose» du Parti des socialistes de Catalogne (PSC), organisée dimanche à Gava près de Barcelone (Nord-Est). «Je continuerai à travailler en prenant des précautions extrêmes», a toutefois ajouté Pedro Sánchez. Cette annonce survient deux jours après son retour de New York où il a participé à plusieurs événements dans le cadre de la 77e Assemblée générale de l'ONU, en compagnie de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement. Le chef du gouvernement espagnol n'a pas précisé à ce stade s'il maintenait sa participation aux événements prévus pour le reste de la semaine. Il doit notamment accueillir vendredi huit chefs d'État et de gouvernement de pays du Sud de l'Union européenne à Alicante (Sud-Est), à l'occasion d'une réunion du forum Med-7. La Suisse est contrainte de détruire 10,3 millions de doses du vaccin Moderna contre le Covid-19, dont la date de péremption a été atteinte plus tôt dans la semaine, a annoncé samedi le ministère helvète de la Santé. Le ministère précise ne pas avoir d'autres choix dans la mesure où les doses ont expiré mercredi, selon des propos rapportés par l'agence de presse suisse Keystone-ATS, confirmant une information du site d'informations Beobachter selon qui le coût des doses destinées à être détruites s’élevait à quelque 280 millions de francs suisses (294 millions d'euros). Molnupiravir, la pilule anti-Covid reste «active» contre Omicron, selon Merck Par ailleurs, 2,5 millions de doses sont toujours stockés sur une base logistique de l'armée, et 7,8 millions sont gardés dans un dépôt en Belgique, a précisé le ministère, qui a souligné que sa stratégie d'approvisionnement en vaccins dès le début, a consisté à commander plus de doses que nécessaire pour les 8,7 millions d'habitants en Suisse. Le pays a ainsi commandé des doses de différentes laboratoires pour éviter de devenir dépendant de vaccins qui pourraient s'avérer inefficaces, échapper aux problèmes de livraisons ou contrats non respectés. La pandémie a fait au moins 6.540.617 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.081.715), devant le Brésil (685.860), l'Inde (528.530) et la Russie (386.842). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami