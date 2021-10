Covid-19 au Maroc: 4 décès en 24 heures, 417 nouvelles contaminations et 5.896 cas actifs

Une personne âgée reçoit une troisième dose du vaccin anti-Covid-19 à Salé, le 6 octobre 2021. Ce geste médical intervient dans le contexte de la vaccination des personnes ayant reçu les deux premières doses depuis au moins six mois.

© Copyright : MAP

4 décès, 417 nouveaux cas de contamination et 382 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 15 et 16 octobre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 5.896, alors que plus de 20 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 101 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 3 décès et 75 guérisons. Le pays totalise 232.106 cas de contamination, dont 5.867 décès et 140.619 guérisons. En Tunisie, 131 nouveaux cas de contamination, 16 décès et 191 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 710.673 cas de contamination, dont 25.082 décès et 683.918 guérisons depuis mars 2020. Covid-19. Tunisie: le test PCR n'est plus obligatoire pour les voyageurs totalement vaccinés Le nombre réel des contaminations au SARS-CoV-2 en Afrique est sept fois plus élevé que selon les chiffres officiels, qui ne prennent pas en compte des sujets asymptomatiques non détectés faute de tests, a estimé, jeudi 14 octobre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans un communiqué. Pour palier cette carence de tests de dépistage, l’OMS Afrique a annoncé une nouvelle initiative visant à améliorer le dépistage dans huit pays africains: le Burundi, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mozambique, la République démocratique du Congo (RDC), le Sénégal et la Zambie. «Au 10 octobre 2021, le nombre cumulé de cas d’infection était estimé à 59 millions en Afrique, un chiffre sept fois plus élevé que les plus de 8 millions officiellement notifiés», sur le continent, révèlent ainsi les nouvelles estimations de l’OMS. Covid-19 au Maroc: 92% de la population carcérale d'ores et déjà vaccinée En France comme ailleurs dans le monde, l’épidémie de Covid-19 régresse. Mais la situation reste extrêmement fragile: il a suffi de deux foyers de contamination dans des établissements scolaires pour que la Lozère rebascule du mauvais côté et réimpose le masque à l’école dès lundi prochain. A l’hôpital, les signaux sont tout de même encourageants. Selon le dernier bilan de Santé publique France, 6.470 malades du Covid-19 sont hospitalisés dans le pays ce vendredi, contre 6.523 jeudi et 6.805 vendredi dernier. Parmi ces patients, 215 ont été admis à l’hôpital au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 51.024.842 personnes ont reçu au moins une injection, soit 75,7% de la population totale, d’après le bilan quotidien de la Direction générale de la santé (DGS). 49.482.553 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet, soit 73,4% de la population totale. Covid-19 au Maroc: un plan pour l’accélération de la campagne de vaccination Jamais la Russie n’avait connu autant de décès liés au Covid-19. Samedi 16 octobre, le pays a enregistré plus de 1.000 morts pour la première fois depuis le début de la pandémie, alors que la campagne de vaccination du pays est au point mort. Le décompte officiel du gouvernement fait état de 1.002 décès et de 33.208 nouvelles contaminations. Après plus de dix-huit mois de fermeture des frontières, les Etats-Unis ont annoncé, vendredi 15 octobre, la levée, à partir du 8 novembre, des restrictions de voyage pour les ressortissants étrangers complètement vaccinés contre le Covid-19. Les Etats-Unis accepteront sur leur territoire les voyageurs arrivant par voie aérienne de vingt-six pays membres de l’espace Schengen ainsi que de Grande-Bretagne, d’Irlande, de Chine, d’Inde, d’Afrique du Sud, d’Iran et du Brésil. Ce nouveau dispositif s’appliquera aussi aux voyageurs traversant les frontières terrestres avec le Canada et le Mexique.

Par Nisrine Zaoui