Covid-19 au Maroc: 4 décès en 24 heures, 291 nouvelles contaminations et 3.458 cas actifs

Des personnes attendent leur tour devant un centre de vaccination Covid-19, dans le contexte de l'opération «vaccinodrome intelligent», au quartier Errahma, près de Casablanca, le 9 août 2021.

4 décès, 291 nouveaux cas de contamination et 415 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 26 et 27 décembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 3.458, alors que plus de 22,8 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 261 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 6 décès et 196 guérisons. Le pays totalise 216.098 cas de contamination, dont 6.228 décès et 148.792 guérisons. En Tunisie, 298 nouveaux cas de contamination, 5 décès et 67 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 723.903 cas de contamination, dont 25.532 décès et 695.161 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 51 nouveaux cas de contaminations et 27 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 40.504 cas de contamination au Covid-19, dont 38.984 guérisons et 862 décès. Covid-19 au Maroc: la nouvelle vague se confirme, plus de 148% de cas infectieux en une semaine Plus de 2.100 vols ont encore été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde, lundi, le variant Omicron perturbant les voyages avec notamment des pilotes malades ou en quarantaine. Selon le dernier bilan du site Flightaware lundi à 11h30 GMT, ces perturbations concernent surtout la Chine, l'Indonésie et les Etats-Unis (un quart du total). Flightaware avait recensé près de 8.000 annulations de vols pendant le week-end de Noël. La ville chinoise de Xi'an (nord) a promis lundi d'imposer les mesures «les plus strictes» face au risque épidémique, après le dépistage de plusieurs centaines de cas de Covid-19. Les 13 millions d'habitants de cette ville sont contraints de rester chez eux depuis jeudi, avec le droit de sortir seulement une fois tous les trois jours pour le ravitaillement. La ville, qui a fait état lundi de 150 cas supplémentaires de Covid-19, portant le total à environ 650 depuis le 9 décembre, a, en outre, imposé une interdiction de rouler aux véhicules des particuliers. Mesures anti-Covid-19: Rachid Talbi Alami réduit la présence des députés à la Chambre des représentants Le gouvernement français va décider lundi de nouvelles mesures pour tenter de faire face au Covid-19. Le président de la République, Emmanuel Macron, doit participer par visioconférence au conseil de défense sanitaire à 16h00 (15h00 GMT), une heure avant le Conseil des ministres qui doit adopter le projet de loi instaurant le «passe vaccinal», en remplacement du «passe sanitaire». Samedi, pour la première fois depuis le début de l'épidémie, la barre des 100.000 nouveaux cas quotidiens a été franchie. La Coupe du monde femmes de ski alpin qui fait étape à Lienz (Autriche) mardi et mercredi, sera perturbée par le Covid-19, avec un retour des huis clos et plusieurs cas parmi les skieuses. L'Américaine Mikaela Shiffrin, en tête de la compétition, a annoncé avoir été testée positive et a dû déclarer forfait pour l'étape de Lienz. Caetano Veloso, légende vivante de la musique brésilienne, a été testé positif au Covid-19. Le chanteur de 79 ans l'a annoncé sur les réseaux sociaux, précisant qu'il allait «bien» grâce à la vaccination. Covid-19 au Maroc: Omicron remet la vaccination des plus de cinq ans sur la table du Comité consultatif «Ceux qui le peuvent doivent faire le test. Et surtout que tout le monde se vaccine avec les trois doses. La pandémie n'est pas terminée et le nouveau variant est très contagieux», a-t-il ajouté. Plus de 60 navires de croisière font l'objet d'enquêtes par les autorités sanitaires américaines après l'apparition de cas de Covid-19 à bord, peut-on lire dimanche sur le site des CDC, principale agence de santé publique aux Etats-Unis. Selon le quotidien Washington Post, plusieurs navires se sont vu refuser l'escale dans des ports des Caraïbes. La pandémie de Covid-19 a fait près de 5,4 millions de morts, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 816.610 décès, suivis par le Brésil (618.448), l'Inde (479.997) et la Russie (305.155). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Par Nisrine Zaoui