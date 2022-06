© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Un décès, 393 nouveaux cas de contamination et 221 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 1er et 2 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.950, alors que plus de 6,43 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 cas de contamination et 1 décès. Le pays totalise 265.887 cas de contamination, dont 6.876 décès et 178.416 guérisons.

En Tunisie, 510 nouveaux cas de contamination et 662 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.042.872 cas de contamination, dont 28.641 décès et 1.028.885 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 13 cas de contamination et 19 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.154 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.958 guérisons.

La Grèce suspend dès mercredi le port du masque dans les espaces clos, au moins pour les trois mois de la haute saison estivale, marquant le pic des recettes touristiques dont le pays est très dépendant.

Sauf dans les transports urbains (métro, trolley, tramway, bus), les maisons de retraites et les hôpitaux, le port du masque pour se protéger du Covid-19 n'est plus obligatoire dans les commerces, les banques, les services publics, les aéroports ou les cars interurbains, selon une directive des autorités sanitaires grecques.

A l'école et à l'université, il reste obligatoire pour les examens de fin d'année.

Quant aux bateaux et aux taxis, aucune décision précise n'a été prise, mais la commission des épidémiologistes devrait aborder la question dans la journée, selon des médias.

Le ministre grec de la Santé, Thanos Plevris, a indiqué que dans les avions et les cars interurbains où les places sont numérotées, le port de masque n'est plus obligatoire, laissant entendre qu'une décision similaire pourrait s'appliquer aux bateaux reliant la Grèce continentale et les îles.

Ces dernières semaines, le nombre de décès et de cas d'infection par les variants du Covid-19 a progressivement baissé.

Près de deux millions de personnes au Royaume-Uni souffrent de symptômes du coronavirus plus de quatre semaines après leur test positif, a annoncé mercredi l'Office national des statistiques (ONS).

Dans une étude sur le «Covid long», l'ONS relève que les symptômes les plus persistants sont la fatigue, l'essoufflement, la toux et les douleurs musculaires. Ces problèmes ont affecté le quotidien de 1,4 million de personnes (71%) et «fortement limité» celle de 398.000 contaminés (20%), précise l'ONS, ajoutant que pour 376.000 de malades, les symptômes persistent même plus de deux ans après.

Ce phénomène touche en particulier les personnes âgées de 35 à 69 ans, les femmes et le personnel de santé ou de l'éducation, détaille l'étude, notant que ces chiffres se basent sur les déclarations recueillies auprès d'un échantillon représentatif de personnes vivant dans des ménages privées et sondées durant les quatre semaines s'achevant le 1er mai, et non sur un diagnostic médical.

La pandémie a fait près de 180.000 morts au Royaume-Uni qui a levé l'ensemble des restrictions anti-Covid en février. Le pays continue de recenser plusieurs milliers de cas chaque semaine, selon les estimations de l'ONS.

Le gouvernement zambien a noté avec inquiétude l'augmentation du nombre d’hospitalisations résultant de complications liées à la pandémie de la Covid-19, a indiqué mardi la ministre de la Santé, Sylvia Masebo.

ll a ajouté que le faible nombre de tests Covid-19 effectués dans le pays et de détection des nouvelles infections est le résultat du changement dans les stratégies mises en œuvre par le ministère pour s’adapter à la situation épidémiologique dans le pays.

Notant que la Zambie a enregistré une baisse des taux d'infection durant les derniers jours, Mme Masebo a révélé que le ministère de tutelle a identifié des points chauds où plusieurs groupes ont été testés positifs au virus, notamment dans certaines administrations et établissements scolaires.

La Zambie a été frappée par une quatrième vague d’infections au coronavirus entre décembre et février derniers. Elle a enregistré depuis le début de la pandémie plus de 322 mille cas et près de 4000 morts.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.315.650 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.032.410), devant le Brésil (666.848), l'Inde (524.641) et la Russie (379.200).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.