Covid-19 au Maroc: 361 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 1.779 cas actifs

Une élève reçoit une injection d'un vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination à Dakhla, le 12 septembre 2021.

© Copyright : MAP

Un décès, 361 nouveaux cas de contamination et 209 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 31 mai et 1er juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 1.779, alors que plus de 6,43 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 7 cas de contamination. Le pays totalise 265.884 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.416 guérisons. En Tunisie, 510 nouveaux cas de contamination et 662 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.042.872 cas de contamination, dont 28.641 décès et 1.028.885 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 14 cas de contamination et 11 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.141 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.939 guérisons. Tests Covid-19: le Conseil de la concurrence passe à la loupe les marges des laboratoires privés Le gouvernement zambien a noté avec inquiétude l'augmentation du nombre d’hospitalisations résultant de complications liées à la pandémie de la Covid-19, a indiqué mardi la ministre de la Santé, Sylvia Masebo. «Nous avons eu plus de personnes admises pour des complications liées à la Covid-19 durant la semaine dernière avec 22 nouvelles admissions contre 17 la semaine précédente», a déclaré Sylvia Masebo dans un point de presse, notant que le taux de positivité nationale est resté stable à 4% pour la troisième semaine consécutive. Elle a ajouté que le faible nombre de tests Covid-19 effectués dans le pays et de détection des nouvelles infections est le résultat du changement dans les stratégies mises en œuvre par le ministère pour s’adapter à la situation épidémiologique dans le pays. La ministre a de même souligné que les institutions qui ont enregistré un grand nombre de contaminations à la covid-19 étaient proactives et ont rapidement signalé les cas, appelant les citoyens à signaler toute infection respiratoire aux autorités sanitaires pour aider à freiner la propagation de la pandémie. Par ailleurs, Sylvia Masebo a fait état d’une augmentation du nombre de personnes ayant eu accès aux vaccins Covid-19, précisant que la couverture nationale est de 31%, tandis que dans certains districts plus de 50 % de la population est entièrement vaccinée. Elle s'est toutefois inquiétée du faible respect des cinq règles de prévention contre la Covid-19, exhortant tous les citoyens à continuer de prendre les précautions requises car le virus continue de se propager. La Zambie a été frappée par une quatrième vague d’infections au coronavirus entre décembre et février derniers. Elle a enregistré depuis le début de la pandémie plus de 322 mille cas et près de 4000 morts. Covid-19 en Chine: Shanghai reprend vie, après deux mois de confinement La mégalopole chinoise de Shanghai a levé, mercredi, les plus importantes restrictions anti-Covid imposées depuis plus de deux mois sur fond d'une vague épidémique qui a frappé la ville de 25 millions d'habitants. Les bus, l'ensemble du réseau de transport ferroviaire et les services de ferry reprendront leurs activités, ont indiqué les autorités de la ville lors d'une conférence de presse organisée mardi. Les voitures particulières et les voitures d'entreprise peuvent circuler normalement, sauf dans les zones désignées à moyen et haut risque d'infection au Covid-19 et dans les zones sous gestion fermée ou sous contrôle restrictif. Ceux qui entrent dans des lieux publics avec des exigences claires en matière de prévention des épidémies et qui prennent les transports publics doivent présenter un résultat négatif au test d'acide nucléique de moins de 72 heures. Les centres commerciaux, supermarchés, magasins de proximité, pharmacies et autres points de vente reprendront leurs activités hors ligne de manière ordonnée à partir de mercredi, avec un flux de visiteurs plafonné à 75% de la capacité maximale. Covid-19: le nombre des nouvelles contaminations remonte, faut-il s’inquiéter? La pandémie a fait officiellement au moins 6.313.629 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.031.613), devant le Brésil (666.727), l'Inde (524.636) et la Russie (379.117). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi