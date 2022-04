© Copyright : MAP

Un décès, 36 nouveaux cas de contamination et 31 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 16 et 17 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 644, alors que plus de 6,2 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 1 nouveau cas infectés par le Covid-19, et de 1 guérisons. Le pays totalise 265.739 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.330 guérisons.

En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, une guérison a été enregistrée, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.681 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.687 guérisons.

Shanghai œuvre pour surmonter les goulots d'étranglement logistiques et aider les plateformes de commerce électronique à augmenter leur capacité de production et de transport, dans un contexte de flambée des cas du Covid-19.

Le rebond épidémique à Shanghai a provoqué une forte pression sur les achats en ligne, alors que de nombreux livreurs sont sous gestion fermée et que certains grands entrepôts ont été temporairement fermés, a indiqué, samedi, Liu Min, directeur adjoint de la Commission municipale du commerce de Shanghai.

Shanghai met tout en œuvre pour rétablir la capacité de transport, a précisé Liu, notant qu’un total de 42 entrepôts de plateformes d’e-commerce à Shanghai non touchés par l'épidémie ont repris leurs activités jusqu'à présent, avec plus de 18.000 chauffeurs-livreurs traitant environ 1,8 million de commandes par jour.

Pour améliorer davantage la distribution, certains supermarchés ont lancé une variété de packs d'approvisionnement comprenant des produits de première nécessité qui seront livrés aux habitants de la ville par l'intermédiaire de sociétés de logistique, a-t-il expliqué.

La mégapole de 25 millions d'habitants a enregistré vendredi 3.590 cas de Covid-19 transmis localement et 19.923 cas asymptomatiques, selon le bilan donné samedi par la commission municipale de la santé.

Le Vietnam a recensé, samedi, 18.474 nouveaux cas de covid-19 au cours des dernières 24 heures, une baisse de 1.602 cas par rapport à la veille. Le ministère vietnamien de la santé a indiqué qu'Hanoï est toujours la localité la plus touchée en nombre de nouvelles infections avec près de 1.360 cas, suivie de Phu Tho avec plus de 1.000 cas et Nghe An avec plus de 850 cas.

Suite à ces 24 dernières heures, durant lesquelles 68.300 guérisons et 10 décès ont été signalés, le bilan de l'épidémie au Vietnam s’est établi à plus de 10,41 millions de cas, dont 8,93 millions guérisons et 42.930 décès.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.221.571 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.015.441), devant le Brésil (661.993), l'Inde (521.781) et la Russie (373.267).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.