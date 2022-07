Covid-19 au Maroc: 354 nouvelles contaminations en 24 heures, un décès et 5.017 cas actifs

Des personnes attendent leur tour devant un centre de vaccination Covid-19, dans le contexte de l'opération «vaccinodrome intelligent», au quartier Errahma, près de Casablanca, le 9 août 2021.

Un décès, 354 nouveaux cas de contamination et 1.003 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 29 et 30 juillet 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 5.017, alors que plus de 6,67 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 93 cas de contamination et 68 guérisons. Le pays totalise 267.287 cas de contamination, dont 6.876 décès et 179.339 guérisons. En Tunisie, 14.323 nouveaux cas de contamination et 99 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 39 cas de contamination, aucun décès et 102 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.540 cas de contamination au Covid-19, dont 991 décès et 60.878 guérisons. L’état d’urgence sanitaire au Maroc prolongé jusqu’au 30 septembre Un tribunal italien saisi par un particulier opposé à la vaccination anti-Covid a ordonné l'analyse en laboratoire des vaccins à ARN messager (ARNm), a-t-on appris samedi auprès de l'avocate du plaignant. Le tribunal de Pesaro, près de Saint-Marin (est), a commis un expert pour identifier le contenu des vaccins anti-Covid à ARN messager Moderna et Pfizer/BioNTech. Ces analyses seront réalisées en septembre, a précisé l'avocate Nicoletta Morante à l'AFP. Le plaignant, qui a déjà contracté la maladie par le passé, est un cinquantenaire exerçant notamment dans l'enseignement, et dont l'activité est soumise en Italie à l'obligation vaccinale. Réfractaire, il est sous le coup de sanctions administratives, selon Me Morante. Outre qu'il demande «d'établir si vacciner les personnes guéries du Covid satisfait à la bonne administration de la médecine», il veut savoir quelles protéines sont présentes dans ces vaccins et si ces derniers contiennent des «excipients à usage non humain ou dangereux pour la santé», selon un résumé de la plainte consulté par l'AFP. A l'appui de la plainte au civil présentée à Pesaro, l'avocate a produit l'avis d'un médecin chercheur, présenté comme virologue indépendant, qui estime que les vaccins ARNm ne remplissent pas la fonction de protection pour laquelle ils sont injectés. Ces vaccins, écrit-il dans la plainte, «n'ont pas la conformation fonctionnelle déclarée», et la réponse immunitaire qu'ils engendrent «est inefficace». Deux études concluent que la pandémie a commencé sur le marché de Wuhan La Corée du Nord n'a répertorié aucun cas de coronavirus pour la première fois depuis l'apparition du premier cas d'infection dans le pays en mai, a indiqué samedi KCNA, l'agence de presse d'Etat. «Aucun nouveau patient atteint de fièvre n'a été signalé», sur une période de 24 heures depuis jeudi soir, a affirmé l'agence. Une première depuis que le pays a commencé à comptabiliser les cas de coronavirus en mai. Le terme de «patient fiévreux» est employé par les autorités nord-coréennes pour désigner les personnes contaminées par le coronavirus à cause, selon certains, d'un manque de tests de dépistage. La Corée du Nord a enregistré près de 4,8 millions de cas de contamination depuis la fin du mois d'avril, a déclaré KCNA, ajoutant que «99,994%» étaient complètement guéries et que seuls 204 patients étaient sous traitement. C'est l'un des premiers pays au monde à avoir fermer ses frontières en janvier 2020 après l'apparition du virus dans la Chine voisine qui s'est longtemps vantée de sa capacité à tenir le virus à distance. Selon les experts, le pays ne dispose d'aucun traitement contre le Covid-19 et n'a pas les capacités pour tester massivement sa population. Autre défi de taille: les quelque 25 millions de Nord-Coréens ne sont pas vaccinés, Pyongyang ayant rejeté l'offre de vaccins faite par l'OMS. Vaccins Covid: la levée temporaire des brevets actée, pour quelle efficacité? La pandémie a fait officiellement au moins 6.418.219 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.055.020), devant le Brésil (678.375), l'Inde (526.312) et la Russie (382.395). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

