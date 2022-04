Covid-19 au Maroc: 35 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 704 cas actifs

Un enfant reçoit une première dose du vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination à Guelmim, le 1er septembre 2021, lors d'une vaste opération pour 25.000 enfants et adolescents âgés de 12 à 17 ans de la région Guelmim-Oued Noun.

Zéro décès, 35 nouveaux cas de contamination et 93 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 3 et 4 avril 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 704, alors que plus de 6,16 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Bilan du 4 avril © Copyright : ministère de la Santé Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 7 nouveaux cas infectés par le Covid-19 et 5 guérisons. Le pays totalise 265.686 cas de contamination, dont 6.874 décès et 178.301 guérisons. En Tunisie, 166 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 1.208 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.029.762 cas de contamination, dont 28.065 décès et 983.630 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, un cas de contaminations et une guérison a été enregistré, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.670 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 57.679 guérisons. Covid-19: Roche obtient le statut «revue prioritaire» pour son tocilizumab aux États-Unis Le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé lundi que l'agence américaine des médicaments avait accordé le statut de «revue prioritaire» à son médicament tocilizumab destiné aux patients hospitalisés pour une infection par le Covid-19. Ce statut est réservé aux médicaments destinés aux maladies graves pour lesquelles il existe peu d'options de traitement, en vue d'examiner en priorité leur demande d'homologation. S'il est approuvé, ce médicament commercialisé selon les pays sous le nom d'Actemra ou RoActemra serait le premier immunomodulateur approuvé aux Etats-Unis pour les patients hospitalisés pour une infection par le Covid-19, a précisé Roche dans un communiqué. La décision de l'agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA), est attendue durant le deuxième semestre 2022, a ajouté le groupe suisse. En France, le nombre de cas de Covid-19 reste élevé, aussi bien pour les contaminations que pour les hospitalisations, selon les chiffres des autorités sanitaires dimanche. Au total, 22.251 patients étaient hospitalisés avec un diagnostic de Covid dimanche, contre 20.606 sept jours avant. Covid-19: les hôpitaux publics retrouvent une activité normale Parmi eux, 1.539 malades sont en soins critiques (+37 admissions en un jour), contre 1.486 le dimanche précédent. Au total, la pandémie a fait 142.506 décès en France. Par ailleurs, le nombre de nouvelles contaminations atteint 102.266 cas, contre 110.174 une semaine auparavant. La moyenne sur sept jours, plus significative statistiquement, est toutefois en nette hausse à 138.325 cas contre 127.488 une semaine auparavant. Deux des principaux traitements anti-Covid, Evusheld et Ronapreve, perdent en efficacité contre les infections au variant Omicron, mais cette diminution est nettement moins marquée face à sa déclinaison BA.2, montre une étude relayée lundi par l'Institut Pasteur. «L'efficacité clinique de ces traitements contre l'infection Omicron est (...) probablement moins bonne que contre Delta», précédent variant dominant, a résumé le chercheur Olivier Schwartz, qui a codirigé cette étude, dans un communiqué. Ce travail, publié fin mars dans la revue Nature Medicine, s'est penché sur la capacité de deux traitements, Ronapreve et Evusheld, à agir contre l'infection au variant Omicron, devenu largement dominant dans le monde depuis la fin 2021. Ces traitements, respectivement développés par les laboratoires Roche et AstraZeneca, sont des anticorps de synthèse. Les deux sont utilisés préventivement chez des patients n'étant pas en mesure d'être vaccinés, même si Ronapreve est aussi employé comme traitement curatif. Covid-19: on est le mieux protégé après à la fois un vaccin et une infection, selon deux études La pandémie a fait officiellement au moins 6.175.817 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.008.198), devant le Brésil (660.269), l'Inde (521.388) et la Russie (369.708). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Nisrine Zaoui