Covid-19 au Maroc: 34 décès en 24 heures, 1.555 nouvelles contaminations et 23.616 cas actifs

Un élève reçoit une injection d'un vaccin anti-Covid-19 dans un centre de vaccination à Marrakech, le 2 septembre 2021.

34 décès, 1.555 nouveaux cas de contamination et 2.064 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 18 et 19 septembre 2021. Les cas encore actifs s'élèvent à 23.616, alors que plus de 17,4 millions de personnes sont complètement vaccinées. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 201 nouveaux cas infectés par le Covid-19, 11 décès et 177 guérisons. Le pays totalise 201.425 cas de contamination, dont 5.692 décès et 137.775 guérisons. En Tunisie, 797 nouveaux cas de contamination, 38 décès et 372 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 699.224 cas de contamination, dont 24.490 décès et 668.933 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 52 nouveaux cas de contamination, 2 décès et 106 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 35.380 cas de contamination au Covid-19, dont 33.588guérisons et 765 décès. Vidéo. Casablanca: lancement de centres de vaccination mobiles pour les 12-17 ans La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.683.586 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (673.474) devant le Brésil (590.508 morts), l'Inde (444.838), le Mexique (271.303), et le Pérou avec (198.976). L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé. Covid-19 au Maroc: les enfants de moins de 12 ans ont-ils une immunité plus forte? La réponse d'un expert En Italie, les prises de rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19 sont reparties à la hausse cette semaine, de 20 à 40% par rapport à la semaine dernière, après la décision du gouvernement d'étendre à tous les salariés l'obligation de présenter un pass sanitaire (test négatif, preuve de vaccination ou de guérison), selon les autorités. Près de 41 millions de personnes en Italie ont reçu les deux doses de vaccin, soit près de 76% de la population de plus de 12 ans. Mais les autorités s'inquiètent des dernières résistances à l'approche de la saison de la grippe. En Australie, la ville de Melbourne sortira du confinement mis en place pour lutter contre le coronavirus à la fin du mois d'octobre, si l'objectif de 70% de la population adulte vaccinée est atteint, selon une "feuille de route" publiée dimanche. Environ cinq millions d'habitants de Melbourne doivent rester à la maison depuis le 5 août. Il s'agit du sixième confinement depuis le début de la pandémie. En France, un Conseil de défense se penchera prochainement sur une possible adaptation des restrictions liées au Covid-19 en fonction de l'évolution de l'épidémie dans chaque territoire alors qu'"on voit la situation s'améliorer", a indiqué dimanche le porte-parole du gouvernement. Au Maghreb, la sévère troisième vague de Covid-19 n'est plus qu'un souvenir En Afrique du Sud, le gouvernement s'est dit ce dimanche "perplexe" de se voir toujours figurer sur la liste rouge de la Grande-Bretagne imposant des restrictions strictes pour l'entrée sur son territoire aux ressortissants de pays particulièrement touchés par le Covid. "Des milliers de familles et d'hommes d'affaires en Afrique du Sud et au Royaume-Uni sont choqués par cette exclusion persistante, compte tenu notamment des progrès réalisés par l'Afrique du Sud dans la lutte contre la pandémie", a regretté le ministère des Affaires étrangères sud-africain. Le président américain Joe Biden organisera un sommet virtuel sur le Covid-19 mercredi prochain, en marge de l'assemblée générale des Nations unies. Joe Biden a présenté les Etats-Unis comme le leader mondial dans la lutte pour la vaccination, affirmation accueillie avec scepticisme par certaines ONG de santé. Le pays est cependant le plus important donateur de vaccins, initiative que Biden compare à l'entrée de l'armée américaine dans la Seconde Guerre mondiale.

