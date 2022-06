Covid-19 au Maroc: 3.343 nouvelles contaminations en 24 heures, 3 décès et 17.162 cas actifs

Le Centre national d'estivage à la forêt diplomatique, au sud de Tanger, a été transformé en un Centre hospitalier pour prendre en charge les cas qui développent des symptômes légers du Covid-19 (photo d'archive datée du 17 juillet 2020).

© Copyright : MAP

Trois décès, 3.343 nouveaux cas de contamination et 1.646 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 23 et 24 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 17.162, alors que plus de 6,53 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 9 cas de contamination et 6 guérisons. Le pays totalise 266.015 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.487 guérisons. En Tunisie, 668 nouveaux cas de contamination et 483 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.043.540 cas de contamination, dont 28.646 décès et 1.029.368 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 28 cas de contamination et 7 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.376 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.248 guérisons. Covid-19: la quatrième vague s’installe Le port du masque n'est plus obligatoire à partir de vendredi en Thaïlande où les infections au Covid-19 continuent de diminuer tandis que les autorités cherchent à relancer le secteur du tourisme, vital pour le pays. Imposé depuis mi-2021, le port du masque se fera désormais «sur la base du volontariat», a déclaré le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha dans la Gazette royale, le Journal officiel thaïlandais. Les autorités recommandent de continuer à en mettre un dans les endroits bondés ou mal ventilés. L'opérateur privé qui gère le métro de Bangkok a indiqué qu'il restait obligatoire sur le réseau. Cette décision est dans l'ensemble bien acceptée par la population. La vaccination contre le Covid-19 a permis d'éviter 19,8 millions de morts sur un potentiel de 31,4 millions au cours de la première année suivant l'introduction des vaccins en décembre 2021, avance une première vaste étude de modélisation, publiée vendredi. L'étude, publiée dans The Lancet Infectious Diseases, est basée sur des données provenant de 185 pays et territoires, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Covid-19 : le ministère de la Santé recommande, à nouveau, le port du masque Elle est la première à tenter d'évaluer les décès évités directement et indirectement à la suite de la vaccination contre le Covid-19. Pour cela, elle utilise les chiffres officiels des morts avec Covid, mais aussi le total des décès excédentaires de chaque pays (ou des estimations quand les données officielles n’étaient pas disponibles). La Chine n’a pas été incluse dans l'analyse en raison de sa grande population et de ses mesures de confinement très strictes, ce qui aurait faussé les résultats, est-il précisé. La biotech franco-autrichienne Valneva spécialisée dans les vaccins, a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé une autorisation de mise sur le marché en Europe de son candidat vaccin inactivé à virus entier contre le Covid-19 pour une utilisation comme primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans. La Commission européenne (EC) examinera la recommandation du CHMP et une décision sur la demande d’AMM pour VLA2001 en Europe est attendue prochainement, note la biotech dans un communiqué. Si cette autorisation était octroyée, VLA2001 serait le premier vaccin contre le Covid-19 à recevoir une autorisation de mise sur le marché de type standard en Europe, note la même source. Le VLA2001 deviendrait le sixième vaccin anti-Covid recommandé chez les adultes au sein des 27 pays de l'Union européenne. Covid-19: les vaccins ont évité près de 20 millions de morts en 2021, selon une modélisation La pandémie a fait officiellement au moins 6.347.560morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.040.236), devant le Brésil (669.958), l'Inde (524.954) et la Russie (380.711). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami