Covid-19 au Maroc: 33 nouvelles contaminations en 24 heures, un décès et 151 cas actifs

Un technicien de laboratoire en train d'analyser un test de diagnostic du Covid-19.

© Copyright : Mufid Majnun / Unsplash

Un décès, 33 nouveaux cas de contamination et 17 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 17 et 18 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 151, alors que plus de 6,83 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. © Copyright : DR Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 17 nouveaux cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 270.757 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.367 guérisons. En Tunisie, 114 cas de contamination et 126 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.146.044 cas de contamination, dont 29.257 décès et 1.132.861 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 26 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.110 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Mondial 2022: pas de vaccination contre le Covid obligatoire pour les supporters Et si les vaccins anti-Covid passaient par le nez? Malgré quelques revers, cette piste de recherche reste prise au sérieux par les scientifiques, dans l'espoir d'offrir une protection plus efficace qu'une injection classique. Un tel vaccin, qui peut passer par un spray en aérosol ou bien des gouttes comme un sérum physiologique, présente en effet un intérêt théorique: en agissant par les voies respiratoires, en particulier les muqueuses, il pourrait empêcher d'entrée de jeu l'infection par le coronavirus. Cela constituerait un grand pas par rapport aux vaccins actuels contre le Covid. Ces derniers restent très efficaces contre les formes graves mais sont loin d'empêcher les simples contaminations. Dans certains pays, ces vaccins nasaux sont en passe de devenir réalité. Deux d'entre eux viennent d'être approuvés, respectivement en Chine et en Inde, à la fin de l'été. Mais ces autorisations ont été données sans que des données publiques attestent d'une plus grande efficacité de ces vaccins contre le fait d'attraper le Covid. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, a indiqué mardi qu'une grande réforme hospitalière est envisagée pour alléger le fardeau du personnel médical face à l'augmentation du nombre des cas de Covid-19. S'exprimant lors de l'émission Morgenmagazin de la chaîne de télévision ZDF, le ministre allemand a relevé que le gouvernement vise la plus grande réforme hospitalière des 20 dernières années pour alléger la charge du personnel soignant. Selon lui, l'objectif de cette réforme est de pouvoir réaliser tous les soins adaptés en cure de jour, notant que cela éliminerait les services de nuit et allégerait le fardeau du personnel infirmier. En outre, le ministre allemand s'est de nouveau prononcé en faveur du retour à l'obligation du port du masque face à l'augmentation du nombre d'infections au coronavirus dans le pays. La pandémie a fait officiellement au moins 6.571.731 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.090.536), devant le Brésil (687,197), l'Inde (528,905) et la Russie (388,993). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami