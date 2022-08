Covid-19 au Maroc: 317 nouvelles contaminations en 24 heures, 6 décès et 3.197 cas actifs

Une soignante porte dans sa main gantée des seringues contenant le sérum du vaccin Pfizer-BioNTech dans un centre de vaccination anti-Covid-19, dans la ville de Salé, le 5 octobre 2021.

© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Six décès, 317 nouveaux cas de contamination et 736 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 2 et 3 août 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 3.197, alors que plus de 6,69 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 111 cas de contamination et 77 guérisons. Le pays totalise 267.657 cas de contamination, dont 6.876 décès et 179.611 guérisons. En Tunisie, 1.128.693 cas de contamination et 99 décès ont été enregistrés en une semaine, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.128.693 cas de contamination, dont 29.041 décès et 1.032.789 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 13 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 62.592 cas de contamination au Covid-19, dont 992 décès. Joe Biden, toujours positif au Covid-19, se sent «bien» La Commission européenne a annoncé mardi la signature d'un contrat pour acquérir jusqu'à 250 millions de doses du vaccin anti-Covid développé par la firme pharmaceutique espagnole Hipra, qui attend encore son homologation par le régulateur européen. Il s'agit de compléter la gamme de vaccins à la disposition des pays de l'UE pour «garantir un niveau de préparation maximal à l'approche des mois d'automne et d'hiver», a expliqué la commissaire à la Santé, Stella Kyriakides, citée dans un communiqué. «Une augmentation de la vaccination et de l'administration de doses de rappel s'avérera essentielle dans les prochains mois», a-t-elle ajouté. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a salué cette annonce, lors d'un déplacement mardi aux Baléares. «Nous avons enfin obtenu ce vaccin espagnol», s'est-il félicité, y voyant «une preuve magnifique de la bonne collaboration» entre un Etat et une entreprise privée. Le vaccin développé par Hipra, décrit comme «un vaccin bivalent à protéine recombinante», est en cours d'évaluation par l'Agence européenne des médicaments (EMA) basée aux Pays-Bas. Il est conçu comme dose de rappel pour les personnes âgées de 16 ans ou plus, précise la Commission. Ce vaccin est conservé à l'état réfrigéré, entre 2 et 8° C, ce qui facilite son stockage et sa distribution en Europe et dans le monde entier, souligne le communiqué. États-Unis: Joe Biden à nouveau testé positif au Covid-19 et se reconfine Si le vaccin reçoit une autorisation de mise sur le marché, les quatorze pays de l'UE qui participent à la passation conjointe de marché seront en mesure de l'acheter par l'intermédiaire du contrat-cadre déjà en place. Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le Covid, l'UE a déjà homologué six autres vaccins développés par les groupes Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax et Valneva. Un contrat a par ailleurs été signé avec Sanofi-GSK pour un autre vaccin de rappel, lui aussi toujours en cours d'évaluation par le régulateur européen. La pandémie a fait officiellement au moins 6.424.304 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.055.975), devant le Brésil (679.063), l'Inde (526.477) et la Russie (382.560). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami