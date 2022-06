Covid-19 au Maroc: 3.141 nouvelles contaminations en 24 heures, 5 décès et 13.533 cas actifs

Un agent de sécurité prend la température des élèves à l'entrée du lycée secondaire qualifiant Hassan II, le 11 janvier 2022, à Marrakech, afin de faire détecter d'éventuels cas de Covid-19.

© Copyright : Mounir El Ayouchi / MAP

Cinq décès, 3.141 nouveaux cas de contamination et 1.591 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 21 et 22 juin 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 13.533, alors que plus de 6,52 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 8 cas de contamination, et 4 guérisons. Le pays totalise 265.993 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.474 guérisons. En Tunisie, 668 nouveaux cas de contamination et 483 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.043.540 cas de contamination, dont 28.646 décès et 1.029.368 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 14 cas de contamination et 8 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 59.324 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès et 58.237 guérisons. Covid-19: la quatrième vague s’installe Face à une remontée des cas de Covid-19, le Danemark, où la campagne de vaccination était suspendue, va proposer dès la semaine prochaine une 4e dose aux plus vulnérables, a annoncé mercredi la Première ministre. «Les autorités estiment que le nouveau variant est plus contagieux que le précédent, c'est pour cela que nous agissons maintenant (...) pour protéger les plus vulnérables et les personnes âgées», a dit Mette Frederiksen lors d'une conférence de presse, précisant que les groupes les plus faibles pourront recevoir une nouvelle dose de rappel dès la semaine prochaine. Le sous-lignage d'Omicron BA.5 représente désormais 59% des nouveaux cas dans le royaume scandinave qui en a recensé plus de 3,1 millions depuis le début de l'épidémie, sur un pays de 5,8 millions d'habitants. Après la période estivale, la campagne d'immunisation, en pause depuis fin avril, sera étendue. «C'est l'avis des autorités sanitaires de proposer une revaccination à 2,5 millions de Danois au cours de l'automne», a ajouté la cheffe du gouvernement. La quatrième dose sera proposée aux plus de 50 ans à partir du 1er octobre. 62% des Danois ont déjà reçu une première dose de rappel. Covid-19 : le ministère de la Santé recommande, à nouveau, le port du masque Le gouvernement britannique travaillera avec l'entreprise américaine de biotechnologies Moderna pour la construction au Royaume-Uni d'un centre de recherche et de production consacré aux vaccins ARN messager, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 1 milliard de livres sterling. Dans un communiqué, le ministère de la Santé a indiqué mercredi que cet accord donnera aux patients du service public de santé britannique accès «à la prochaine génération de vaccins et traitements». Le gouvernement cherche à s'assurer un approvisionnement national de la technologie ARNm qui s'est avérée une arme cruciale dans la lutte contre le Covid-19 et offre la perspective de transformer le traitement d'autres maladies comme le cancer. Une fois construit, le centre fabriquera jusqu'à 250 millions de doses par an, dont certaines seront destinées à l'exportation. L'accord de dix ans, qui sera finalisé cet été, prévoit également une collaboration en matière de recherche et de développement. Covid-19 au Maroc: pourquoi une quatrième dose de vaccin est proposée aux personnes vulnérables? La pandémie a fait officiellement au moins 6.343.375 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.038.900), devant le Brésil (669.436), l'Inde (524.903) et la Russie (380.577). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Khalil Ibrahimi