Covid-19 au Maroc: 31 nouvelles contaminations en 24 heures, aucun décès et 191 cas actifs

Une infirmière prépare une dose de vaccin anti-coronavirus, dans un centre de vaccination à Marrakech, le 31 décembre 2021.

© Copyright : MAP

Aucun décès, 31 nouveaux cas de contamination et 15 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 19 et 20 octobre 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 191, alors que plus de 6,83 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 2 nouveaux cas de contamination et aucun décès. Le pays totalise 270.768 cas de contamination, dont 6.881 décès et 182.373 guérisons. En Tunisie, 114 cas de contamination et 126 guérisons ont été enregistrés, selon le dernier bilan hebdomadaire disponible. Le pays totalise 1.146.044 cas de contamination, dont 29.257 décès et 1.132.861 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 31 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 63.194 cas de contamination au Covid-19, dont 995 décès. Covid-19 au Maroc: âge, comorbidités... Qui sont ces patients qui continuent à succomber au coronavirus? Le régulateur européen a annoncé hier mercredi 19 octobre 2022 avoir donné son feu vert à l'utilisation des vaccins anti-Covid de Pfizer et Moderna pour les enfants, dès 6 mois. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a, par l'intermédiaire d'un communiqué, «recommandé d'inclure l'utilisation chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans pour Comirnaty», de Pfizer, et «l'utilisation chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans pour Spikevax», de Moderna. L'organisation a en parallèle également recommandé d'autoriser un vaccin adapté de Moderna ciblant les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5 en plus de la souche originale de SARS-CoV-2. Les doses des deux vaccins dans ces nouvelles tranches d'âge plus jeunes seront plus faibles, a expliqué l'EMA. Le vaccin adapté de Moderna ciblant les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5 est quant à lui recommandé pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans ayant déjà eu une primo-vaccination contre le Covid-19. Un vaccin Spikevax adapté ciblant Omicron BA.1 et la souche originale avait été autorisé en septembre. Covid-19: le Comité scientifique de vaccination recommande la vaccination des 5-11 ans souffrant de maladies chroniques Les recommandations seront désormais transmises à la Commission européenne, qui rendra des décisions finales applicables dans tous les Etats membres de l'UE, a précisé l'EMA. L'EMA a averti le mois dernier que la pandémie de Covid-19 était «toujours en cours» et a exhorté les pays à instaurer des programmes de rappels de vaccins avant l'hiver. La pandémie a fait officiellement au moins 6.577.782 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.092.031), devant le Brésil ( 687.478), l'Inde (528.943) et la Russie (389.266). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami